175 nouveaux cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse

Une fois de plus mercredi, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse annonce avoir dépisté un sommet de nouveaux cas de COVID-19 en une seule journée.

Ce sont 175 nouveaux cas qui viennent d’être confirmés.

Il y a maintenant 1203 cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique de la province.

Mercredi, 40 personnes atteintes de COVID-19 étaient hospitalisées en Nouvelle-Écosse, dont 9 aux soins intensifs.

C’est trois hospitalisations de plus que la veille, et un patient supplémentaire de plus été admis aux soins intensifs dans les 24 dernières heures.

La grande majorité des nouvelles infections (149) a été, une fois encore, dépistée dans la région centrale de la province, qui comprend entre autres Halifax. Il y a transmission communautaire du coronavirus dans cette zone.

On signale mercredi 13 nouveaux cas dans l’est de la Nouvelle-Écosse, 9 dans l’ouest et 4 dans le nord. Il n’y a pas de transmission communautaire du virus dans ces régions.

Les laboratoires de la province ont analysé mardi 11 506 tests de dépistage effectués sur des Néo-Écossais.

Les autorités médicales ont fait savoir que le retard qui persistait depuis le 30 avril dans l’analyse des tests de dépistage avait été rattrapé, et que les résultats de tous les tests en attente avaient été communiqués. Une personne qui passe un test maintenant peut s’attendre à recevoir son résultat de 48 à 72 heures plus tard, dit-on.

Vaccination contre la COVID-19

Un centre de vaccination contre la COVID-19, à Halifax en Nouvelle-Écosse le 16 avril 2021. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Selon le ministère de la Santé, au moins 334 775 Néo-Écossais avaient été vaccinés en date du 4 mai, et au moins 36 858 personnes avaient reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19.

Dans les 24 heures précédant la publication du rapport provincial quotidien, ce sont donc 9557 personnes supplémentaires qui ont été vaccinées. Il s’agissait d’une première dose pour presque tous ces gens, sauf pour 171 d'entre eux, qui recevaient leur deuxième dose.

Les personnes de 50 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour recevoir l'un des vaccins approuvés - Pfizer-BioNtech, Moderna ou AstraZeneca-Oxford - tandis que les personnes de 40 à 49 ans ne peuvent recevoir que le vaccin AstraZeneca-Oxford.

Les résidents de la Nouvelle-Écosse admissibles à la vaccination peuvent prendre rendez-vous sur le site web (en français  (Nouvelle fenêtre) ) de la province.