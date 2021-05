L'armée canadienne bientôt dotée de drones armés

Le commandant de l'Aviation royale canadienne, le lieutenant-général Al Meinzinger, a déclaré à La Presse canadienne qu'un appel d'offres officiel entre les deux fabricants de drones présélectionnés pour le concours de plusieurs milliards de dollars devra débuter à l'automne.

Le lieutenant-général Meinzinger dit aussi que les préparatifs sont en cours afin que les militaires soient prêts à utiliser les avions lorsque ceux-ci commenceront à arriver, dans les trois à quatre prochaines années.

Il ajoute que le plan actuel est d'avoir un centre d'opérations à Ottawa, où les pilotes dirigeront leurs drones par télécommande lors de missions au Canada ou dans le monde.

Les aéronefs eux-mêmes seront divisés en deux escadrons et situés dans deux bases au Canada – l'une à l'est et l'autre à l'ouest – où ils seront maintenus.

Certains ont critiqué la décision du gouvernement d'acheter des drones armés en raison des préoccupations concernant leur utilisation potentielle au Canada et suivant de nombreux rapports faisant état de frappes aériennes par d'autres pays, en particulier les États-Unis, qui ont causé des pertes civiles.