Refus de reconnaître le prénom usuel : un problème courant hors Québec

Au banc des accusés : les règles d’identification différentes d’une province à l’autre et l’absence de cohésion à l’échelle du pays.

Le Québec, à travers l’Article 55 du Code civil  (Nouvelle fenêtre) , reconnaît le droit d’une personne d’utiliser un ou plusieurs des prénoms énoncés dans son acte de naissance . Cette reconnaissance permet l'utilisation seule du prénom usuel, et évite ainsi à de nombreux Québécois de tradition catholique d'avoir le nom Marie ou Joseph automatiquement inclus sur leurs documents d'identité.

Ailleurs au Canada, en Colombie-Britannique et en Ontario notamment, ce droit n’est toutefois pas reconnu. À la Société d’assurance-automobile ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique ou à Services Ontario, les politiques en place font en sorte que les cartes d’identité doivent indiquer le nom tel qu’inscrit sur le certificat de naissance.

Adepte de voile et de voyage, Sylvie Faucher a quitté le Québec pour s'installer en Colombie-Britannique. Photo : Sylvie Faucher

Mme Faucher, en déménageant du Québec vers la Colombie-Britannique, a ainsi vu le nom sur son permis de conduire changer de Sylvie Faucher à Sylvie Marie Jeanne Faucher , un nom qu’elle n’a jamais utilisé et qui ne concorde avec aucun de ses papiers d’identité.

Des dizaines de résidents en provenance de la Colombie-Britannique, du Yukon, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, ont rapporté à Radio-Canada avoir eu à faire face aux mêmes défis lors de leur déménagement d’une province à une autre.

À lire aussi : Pas d'accent dans les noms sur les cartes Santé en Ontario avant 2022

En emménageant en Ontario, Laura Guéveneux*, elle, s’est même retrouvée à perdre son prénom usuel sur sa carte d’identité. Sur ma carte de santé provinciale, il n’y a pas de place pour les trois prénoms et n’apparaît donc que la première lettre du dernier, le plus important, pourtant , écrit-elle.

Les efforts de Mme Guéveneux auprès de ServiceOntario sont restés vains. J'ai l'impression d'être une extra-terrestre dans mon pays. Ou encore que les logiciels ont pris le pas sur l'humain , déplore-t-elle.

Le bureau de ServiceOntario de Markham, à Unionville Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Diane Habel, qui vit en banlieue de Toronto, rapporte avoir vécu une expérience similaire auprès de ServiceOntario. Quand je suis allée à un laboratoire quelque temps après, on a appelé Marie et je n’ai pas compris qu’il s’agissait de moi , raconte-t-elle.

Mme Habel, tout comme Mme Faucher, s’est fait dire par l’agence provinciale de changer légalement son nom si elle voulait simplement se faire appeler Diane . Tant en Ontario qu’en Colombie-Britannique, la démarche engendre des frais de 137 $ et requiert une série de documents.

Mme Habel s’est plutôt tournée vers son élu local pour obtenir en partie gain de cause. Finalement le député provincial de la région de Toronto où je demeure a intercédé et ma nouvelle carte avec photo indique Diane Jeannette Marie, écrit-elle. On se foutait complètement qu’à 68 ans je ne puisse plus me faire appeler par le nom que ma mère avait choisi pour moi.

Mon permis de conduire/carte d’assurance maladie ne correspond pas à mon passeport, ce qui a causé des frictions lors de la création de ma carte Nexus, rapporte quant à elle Catherine Lamanna, une résidente de North Vancouver. Et la situation se poursuit avec ma fille, à qui on a attribué "Marie" ainsi qu’un deuxième prénom, qui se retrouvent tous à la suite de son prénom usuel sur sa carte d’assurance-maladie.

Un autre résident de l’Ontario explique avoir connu des complications pour obtenir un prêt et accéder au crédit, car le transfert de nom ne s’est pas fait automatiquement.

La reconnaissance du passeport canadien, document qui permet d'identifier les citoyens à l'étranger, est à la discrétion des provinces en sol canadien, rapporte Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Reconnaissance du passeport : à la discrétion des provinces

En racontant son histoire, lundi, Sylvie Faucher dénonçait le fait que son passeport canadien, un document qui a valeur légale à l’étranger, ait été relégué au rang de simple document de voyage par l’ ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique .

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada confirme toutefois que rien n’oblige les provinces à accepter ce document, dont le but est de faciliter les déplacements (...) à l’extérieur du Canada .

Les provinces et les territoires du Canada disposent d'une autonomie juridique de manière à déterminer s'ils acceptent le passeport canadien en tant que document d'identité afin d'offrir leurs propres programmes et services aux personnes résidant sur leur territoire , écrit un porte-parole du Ministère, par courriel.

Une mesure antifraude

En Colombie-Britannique, le problème semble être apparu en 2011, quand Victoria a mis en place une carte unique pour ses services provinciaux. La Société ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique a alors été mandatée pour uniformiser les pratiques en vigueur dans les différents ministères.

Par courriel, un porte-parole du ministère de la Sécurité publique, responsable de l’ ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique , dit avoir été mis au courant de la situation . Il ajoute que la procédure mise en place en 2011 est pour minimiser les risques d’enjeux liés à l’identification, comme la fraude.

La Colombie-Britannique compte une carte unique pour le permis de conduire et l'assurance maladie. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Le porte-parole du gouvernement ajoute que toute personne vivant des enjeux associés à son identité et ayant l’impression d’avoir été traitée injustement peut s’adresser au Commissaire à l’équité de l’ICBC.  (Nouvelle fenêtre)

Des auditeurs rapportent toutefois avoir réussi à éviter l’ajout de tous les prénoms supplémentaires en expliquant la situation au préposé à l’accueil ou en se présentant simplement avec leur passeport, qui n’affichait pas tous les noms sur leur certificat de naissance, ce qui semble contraire aux politiques mêmes de l’ ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique .

*Le prénom a été changé à la demande de l’intervenante pour respecter sa vie privée.