En entrevue sur les ondes de CBC mercredi matin, le codirecteur de la réponse à la COVID-19 de la santé publique territoriale, Scott Robertson, a affirmé qu'il sera possible de prendre rendez-vous en ligne pour jeudi ou samedi, plus tard en journée.

La nouvelle est tombée peu avant la décision de Santé Canada de permettre la vaccination de Pfizer-BioNTech pour les jeunes de 12 à 15 ans.

Un porte-parole de la santé publique territoriale n'était pas en mesure mercredi matin de dire ce que cette homologation pourrait changer au plan du territoire. Plus de détails sont attendus plus tard en journée.

Un échange avec la Colombie-Britannique

L’arrivée de 1170 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech au territoire a été rendue possible grâce à un échange négocié au cours des derniers jours avec la Colombie-Britannique.

Jusqu’à maintenant, le territoire avait priorisé le vaccin de Moderna, plus facile à transporter et à entreposer, mais restreint aux personnes de 18 ans et plus.

Santé Canada a revu en mars ses directives d'entreposage pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, et selon la directrice médicale du territoire, Anne Marie Pegg, l'achat de congélateurs portatifs permet à présent au territoire de recevoir des doses du vaccin.

L'échange de doses s’est déroulé sans contact à l'aéroport de Vancouver, mardi.

Tous les résidents adultes des Territoires du Nord-Ouest ont accès à leur première dose du vaccin de Moderna depuis le 10 mars. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

En offrant le vaccin aux 16 et 17 ans, nous sommes en mesure de réduire encore davantage notre bassin de personnes vulnérables, explique la Dre Pegg. Ainsi, moins de personnes risquent de développer la COVID-19 dans notre communauté .

Mardi, le territoire comptait 20 cas actifs de la COVID-19 et sept autres cas probables en attente de confirmation, tous à Yellowknife.

Ces cas sont tous liés à l'éclosion à l'école primaire N.J. Macpherson qui a mené à la fermeture des écoles de la capitale et de ses environs dimanche soir.

En date de lundi, le territoire a administré 48 007 doses du vaccin de Moderna. Environ 57 % des adultes ténois sont maintenant entièrement vaccinés alors qu’ils sont 65 % à avoir reçu au moins une dose.