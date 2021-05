Six nouveaux cas de COVID-19 et quatre rétablissements à T.-N.-L.

Le gouvernement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador signale mercredi la découverte de six nouveaux cas de COVID-19.

Quatre sont associés à des déplacements ailleurs au Canada.

Deux des nouveaux diagnostics ont été reçus par des personnes ayant été en contact avec quelqu’un qui avait déjà été déclaré positif.

Il y a maintenant 58 cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador.

C'est seulement deux de plus que le total de la veille, car la province a confirmé le rétablissement de quatre autres personnes que l’on savait atteintes de la maladie.

Il y a toujours, mercredi, deux personnes souffrant de COVID-19 qui sont hospitalisées dans la province.

Par régions, on identifie 34 cas actifs dans la zone sanitaire de l'est de Terre-Neuve, 12 dans celle de l'ouest, 10 dans le secteur central, et deux dans la zone Labrador-Grenfell.

Selon les statistiques provinciales, 441 tests de dépistage ont été réalisés mardi.

Par ailleurs, les autorités médicales annoncent avoir conclu son enquête sur l’un des cas de COVID-19 signalés mardi. Elles ont déterminé que cette infection était liée à un voyage hors du Canada.

Un cas de COVID-19 signalé le 23 avril dans l'ouest de Terre-Neuve fait cependant toujours l’objet d’une enquête.