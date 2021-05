Banni de Facebook, Donald Trump lance sa propre plateforme aux allures de blogue

Le conseil de surveillance a tranché mercredi matin : les comptes personnels de Donald Trump ne seront pas rétablis sur Facebook et Instagram. L’ancien président américain a toutefois une autre voix sur ces plateformes. Le site web donaldjtrump.com, dont une section similaire à un blogue a été lancée mardi soir, détient des pages largement suivies sur les deux réseaux sociaux.

Sur Instagram, le compte @teamtrump, lié au site donaldjtrump.com, est suivi par 2,1 millions de personnes. La page Facebook parente @officialteamtrump, qui se décrit comme une organisation politique , compte près de 2 millions de mentions j’aime, et quelque 2,4 millions d’abonnements.

Le conseil de surveillance de Facebook, un tribunal d’honneur indépendant du réseau social, était responsable d’examiner la décision du groupe de suspendre les comptes personnels de Donald Trump sur ses plateformes après l’assaut au Capitole du 6 janvier dernier. Les membres du conseil ont rendu leur verdict recommandant de maintenir sa suspension mercredi matin.

Un site web pour Donald Trump

Quelques heures avant que cette nouvelle ne tombe, Donald Trump a dévoilé sa propre plateforme, ce qui n’était pas tout à fait une surprise. Un conseiller du politicien s’était confié à Jason Miller sur la chaîne Fox News fin mars, laissant entendre que l’ancien président américain allait lancer d’ici trois mois quelque chose de gros [...] qui [allait] rapporter des dizaines de millions d’abonnements .

Donald Trump a lancé mardi une section blogue sur son site web donaldjtrump.com, quelques heures avant que le conseil de surveillance de Facebook ne rende sa décision sur le sort de ses comptes personnels sur Facebook et Instagram. Photo : Capture d'écran tirée du site web donaldjtrump.com

La plateforme prend plutôt l’apparence d’un blogue personnel, où l’ancien locataire de la Maison-Blanche peut publier à sens unique des commentaires, des images et des vidéos. Les internautes peuvent aimer et partager les messages sur leurs comptes Twitter et Facebook.

Jason Miller a toutefois précisé sur Twitter mardi que ce site web n'était pas le réseau social qu’il avait précédemment annoncé.

Nous aurons des informations supplémentaires à ce sujet dans un avenir très proche. Une citation de :Jason Miller

Plusieurs médias rapportent que le site web, dont les publications du blogue remontent au 24 mars, a été développé par Campaign Nucleus, une entreprise de services numériques créée par l’ancien directeur de campagne de Trump, Brad Parscale.

Pour le moment, les publications portent surtout sur les élections américaines qui lui ont été volées en 2020, hypothèse réfutée à de nombreuses reprises par les autorités américaines, faute de preuves.

Le compte Twitter du président américain Donald Trump a été suspendu indéfiniment. Photo : Twitter

Twitter a supprimé le compte @realDonaldTrump, avec ses 88 millions de personnes abonnées, après l'assaut contre le Capitole le 6 janvier dernier. D’autres réseaux sociaux ont emboîté le pas, dont YouTube, Snapchat, Twitch et, bien sûr, Facebook et Instagram.