Alerte aux surdoses d'opioïdes dans Windsor-Essex

Selon une alerte aux surdoses d'opioïdes émise mercredi, huit surdoses ont été enregistrées au cours de la période de trois jours comprise entre le 30 avril et le 2 mai.

Selon le bureau de santé publique régional, les surdoses se sont produites principalement à Windsor, et sept sur huit impliquaient l'utilisation de fentanyl, un opiacé très puissant.

L'agence sanitaire avait également émis une alerte au sujet des surdoses samedi, indiquant qu'il y en avait eu huit entre le 26 et le 29 avril.

Au total, 16 surdoses ont été recensées entre le 26 avril et le 2 mai.

Par rapport aux comparaisons hebdomadaires historiques pour la même période, ces indicateurs dépassent nos seuils d'alerte extrême , indique un communiqué du bureau de santé.

Selon la déclaration, les partenaires de la Stratégie communautaire de lutte contre les surdoses et les toxicomanies de Windsor-Essex (WECOSS) surveillent cette augmentation et s'efforcent de mieux comprendre les cas signalés.

Jusqu'à présent cette année, WECOSS a émis sept alertes concernant des pics de surdoses.

Lors de son point de presse quotidien mercredi, le médecin hygiéniste a indiqué que la pandémie touche plus gravement les personnes ayant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale.