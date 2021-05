COVID-19 : trois premiers cas du variant associé à l’Inde dépistés à Ottawa

Les autorités de santé de la capitale fédérale déplorent par ailleurs deux nouveaux décès attribuables à la COVID-19 et 141 nouveaux cas du virus sur leur territoire. En Outaouais, le nombre de décès est resté stable, mais 59 nouveaux cas du virus s’ajoutent au bilan quotidien, mercredi.

517 personnes ont jusqu’à maintenant été emportées par la COVID-19 dans la capitale fédérale. Selon les autorités, les deux dernières victimes sont des femmes nonagénaires.

Après une journée sous la barre des 100 nouveaux cas, mardi, le nombre de nouvelles personnes infectées par le virus à Ottawa a bondi à 141 mercredi.

Les autorités ont révélé la détection des trois premiers cas du variant associé à l’Inde sur le territoire ottavien. Au total, près de 4000 cas de variants ont été recensés à Ottawa, dont la majorité est de la souche B.1.1.7 (Royaume-Uni).

Près de 24 900 personnes ont contracté le virus dans la capitale fédérale depuis un peu plus d’un an.

Les hospitalisations reliées à la COVID-19 à Ottawa sont toutefois en légère baisse. Mercredi, 95 patients sont hospitalisés et 27 personnes luttent pour leur vie aux soins intensifs. 24 heures plus tôt, 101 patients recevaient des soins pour la COVID-19 et 28 personnes combattaient aux soins intensifs.

Santé publique Ottawa a à l'œil 1722 cas actifs du coronavirus.

59 nouveaux cas en Outaouais

En Outaouais, la santé publique rapporte 59 nouveaux cas de COVID-19, mercredi. Le nombre de personnes infectées dans la région depuis le début de la pandémie frôle 11 500.

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est demeuré stable en Outaouais. 201 personnes ont jusqu'à maintenant succombé au virus.

Mercredi, 45 personnes sont hospitalisées à l’Unité COVID-19 de l’Hôpital de Hull et 9 patients sont aux soins intensifs, indiquent les autorités.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais surveille 395 actifs du coronavirus sur le territoire, une baisse de 9 cas par rapport à mardi.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec ), 300 variants du virus de la COVID-19 ont jusqu’à maintenant été confirmés en Outaouais, dont la majorité sont de la souche B.1.1.7 (Royaume-Uni).

Plus de détails à venir…