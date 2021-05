Vaccination : une nouvelle publicité pourrait influencer les récalcitrants

Mme Dubé étudie les comportements de la population face à la vaccination depuis environ 10 ans. Elle est membre du centre de recherche du CHUCentre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval et du Groupe scientifique en immunisation de l’Institut national de santé publique du Québec.

Je trouve que c'est une très belle publicité parce qu'elle touche aux émotions. On parle beaucoup de faits, de données probantes pour prendre une décision éclairée, c'est essentiel, mais les êtres humains vont décider beaucoup avec leur cœur et leur émotion , estime Mme Dubé.

Le gouvernement a dévoilé une publicité où l'on voit des gens heureux qui partagent un repas, qui pratiquent un sport d'équipe, et qui se donnent l'accolade sans masque comme avant la pandémie.

Selon la chercheuse, environ 10 % de récalcitrants pourraient être touchés par le message, si la publicité trouve écho chez eux.

Ça donne une motivation. Les gens ont respecté les mesures et on sent une fatigue. Avec un objectif de vaccination, on a tous un rôle à jouer, notre part à faire. Une citation de :Ève Dubé, anthropologue

On estime un 10 %, ce qui n'est pas rien. En santé publique, c'est un groupe qui peut être important et qui peut avoir une répercussion très concrète sur les éclosions, les épidémies et l'atteinte de couverture vaccinale , ajoute l'experte.

Opposant, coûte que coûte

Cependant, la chercheuse concède qu'il y a peu de chance de convaincre environ 3 à 4 % d'opposant dans la population.

Il y a un certain groupe qu'on se dit : ''ça ne vaut peut-être pas la peine de les convaincre parce que la position est très tranchée''. On ne réussira jamais à les convaincre .

Pour les autres, la publicité doit être accompagnée de services de vaccins accessibles et simplifiés.

C'est essentiel de s'assurer qu'on informe les gens, mais aussi qu'on rend la vaccination facile. Si on est un petit moins motivé et qu'on rencontre toute sorte de barrières, ça peut être assez pour aller se faire vacciner .

Malgré tout, 3 Québécois sur 4 ont l'intention de se faire vacciner. Ce qui peut être préoccupant, c'est que même si on a l'intention de se faire vacciner, il a tout un spectre entre l'intention et l'action , prévient Mme Dubé.

