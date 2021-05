Ontario : le plan de vaccination ne sera pas soumis à une révision judiciaire

La Cour divisionnaire de l'Ontario rejette la demande de révision judiciaire de David Daneshvar qui soutenait que la stratégie de vaccination du gouvernement Ford manquait d'équité et qu'il ouvre la voie à la discrimination.

Le tribunal considère notamment qu'il n'a pas la juridiction pour émettre un jugement déclaratoire à ce sujet et, par la force des choses, qu'il ne peut statuer sur la constitutionnalité du plan de vaccination de la province en vertu de la Charte canadienne et du Code ontarien des droits de la personne.

La Cour divisionnaire reconnaît néanmoins que M. Daneshvar soulève des questions importantes, mais que [c]es questions restent abstraites d'un point de vue légal et inadmissibles dans le cadre de sa juridiction .

M. Daneshvar, qui ne peut se mouvoir aisément, demandait une révision judiciaire de la stratégie vaccinale pour s'assurer qu'elle soit équitable sans discrimination à cause des barrières auxquelles il sera confronté le jour où il sera admissible à se faire vacciner.

Dans une décision d'une douzaine de pages, la Cour divisionnaire écrit que le jugement d'aujourd'hui ne devrait pas l'empêcher de poursuivre le cas échéant sa démarche devant les tribunaux à une date ultérieure .

Retour sur les arguments

La défense de M. Daneshvar soutenait que la stratégie du gouvernement ontarien n'était pas équitable à l'endroit des pauvres, des groupes racialisés et des personnes handicapées et que leur plan enfreint la charte au chapitre de la discrimination, de la sécurité et du droit à la vie.

L'avocat David Baker affirmait que les groupes qu'il défendait sont plus à risque de contracter la COVID-19, alors que leur accès à des vaccins est plus limité dans leurs quartiers.

Il ajoutait, chiffres à l'appui, que le taux de vaccination est beaucoup plus élevé dans les groupes mieux nantis de la province que dans les populations des quartiers pauvres.

Il précisait que 75 000 Ontariens à mobilité réduite s'étaient confinés à la maison et s'inquiétaient que la province n'a pas prévu de leur envoyer des infirmières chez eux.

Position du gouvernement

Les avocats du gouvernement affirmaient que rien ne prouve que tous ces groupes soient victimes de discrimination et que les preuves que la défense avançait ont été sélectionnées dans des articles de presse.

Ils avaient assuré que la stratégie vaccinale du gouvernement n'enfreint ni la charte canadienne ni le code ontarien et que la constitutionnalité du plan n'avait en fait rien à voir avec la cause de M. Daneshvar.

Ils avaient surtout fait valoir que la cause de M. Daneshvar était sans objet et que sa demande de révision judiciaire était prématurée, puisqu'il ignorait lui-même au moment de l'audience s'il voulait se faire vacciner.

Plus de détails à venir