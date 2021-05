L'Alberta ouvre la vaccination aux 12 ans et plus

À compter du 10 mai, tous les Albertains nés en 2009 ou avant seront admissibles à la vaccination et pourront prendre rendez-vous.

Cela fait suite à l’annonce de Santé Canada que le vaccin de Pfizer est sécuritaire pour les personnes âgées de 12 ans et plus, affirme le premier ministre Jason Kenney.

Cette nouvelle phase de vaccination sera mise en œuvre en deux étapes.

Dès le 6 mai, les personnes de 30 et plus, c'est-à-dire celles nées en 1991 ou avant, pourront prendre rendez-vous auprès de Services de santé Alberta (AHS) ou dans une pharmacie pour se faire vacciner. Les gens âgés de 12 à 29 ans pourront quant à eux prendre rendez-vous dès le 10 mai.

Il s’agit d’une étape importante dans le déploiement de nos vaccins et cela arrive quand nous en avons le plus besoin , a déclaré le premier ministre en précisant qu’avec cette annonce, 1,3 million d’Albertains de plus sont désormais admissibles au vaccin.

Selon Jason Kenney, si la province reçoit les doses de vaccins promises, cette phase de vaccination devrait être terminée au plus tard d’ici la fin du mois de juin.

Plus de détails à venir