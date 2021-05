Les camps de jours de la région en mode préparation pour la saison 2021

La période d'inscription débute avec plusieurs semaines de retard du côté de la Ville d'Ottawa. Habituellement, les parents peuvent inscrire leurs enfants dès la fin du mois de février.

Le gestionnaire du centre récréatif Bob-MacQuarrie à Orléans, Patrick Fournier, estime que les places partiront très rapidement comme elles sont limitées en raison de la pandémie.

Ça va être semblable à l’été passé, parce qu’on est encore en situation de pandémie , a fait valoir le gestionnaire. C’est certain que ça peut changer d’ici l’été, mais en ce moment, on peut avoir jusqu’à 15 enfants dans les camps, alors que l’été dernier c’était 8 à 10.

Même si les restrictions sanitaires persistent et que le port du masque et la distanciation physique sont toujours nécessaires, M. Fournier assure que le centre est bien préparé.

L'été passé, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, mais là, cette année, on sait plus à quoi s’attendre. Il y a certaines informations qu’on a déjà, on a une meilleure idée.

Une citation de :Patrick Fournier, gestionnaire du centre récréatif Bob-MacQuarrie