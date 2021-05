Place à l'Opéra du Royaume

On a profité du temps qu'on avait pendant la pandémie pour rafraîchir l'image de l'organisme, souligne le directeur général et artistique, Dominic Boulianne. Le nom est beaucoup plus simple et ça englobe tout. Et qui dit opéra, ne veut pas dire qu’on ne fera plus d'opérette, absolument pas. Ce nouveau nom est beaucoup plus facile à retenir, au même titre que l'Opéra de Montréal ou l'Opéra de Québec. Notre site web a aussi été complètement revampé.

La maison d'opéra qui célèbre ses 50 ans reprendra ses activités sous peu. Des annonces seront faites très bientôt. Deux grands événements majeurs, l'un à l'été et l'autre à l'automne, seront présentés cette année pour souligner cet anniversaire, en misant sur des partenariats avec des organismes culturels de la région , mentionne Dominic Boulianne.

Changement à l’organigramme

Au cours des derniers mois, le conseil d'administration a aussi procédé à une restructuration des postes de direction, en fusionnant la direction générale et la direction artistique. Ainsi, depuis le 18 janvier, Dominic Boulianne occupe ces fonctions, un poste taillé sur mesure pour ce musicien originaire de Saguenay et véritable. Il est pianiste répétiteur pour la Société d'art lyrique depuis neuf ans et assumait déjà la direction artistique de l'organisme depuis 2017.