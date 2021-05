Plus de 1 M$ sur 3 ans pour reloger les organismes de la Fonderie à Gatineau

La Ville de Gatineau annonce que les organismes ayant pour domicile l’édifice de la Fonderie seront relogés dès le 1 er juin. Les coûts des loyers s’élèvent à plus d’un million de dollars sur trois ans.

Des travaux de décontamination auront lieu cet automne sur le site de l’édifice de la rue Montcalm pour accueillir la nouvelle zone d’innovation de Gatineau.

Des promesses de location de locaux seront signées entre la Ville et les propriétaires des immeubles choisis.

Le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés sera relogé au 10, rue Émile-Bond dans le secteur Hull, dans un espace d’une superficie de plus de 2000 mètres carrés. La Ville évoque également la possibilité d’utiliser le terrain extérieur de l’immeuble.

Incluant les taxes, le loyer pour la location de l’immeuble d’une durée de trois ans est de 1 022 870 $.

Les organismes qui occupent une partie du rez-de-chaussée de la Fonderie, tel que le Marché du Vieux-Hull, Tourisme Outaouais, Espace éphémère Aylmer et Les Enfants de l’Espoir de Hull, déménageront au 189, rue Deveault, aussi dans le secteur Hull.

La promesse de location concerne un local d’une superficie de 307 m² pour une période de trois ans , dont le loyer sera de 173 820 $, taxes incluses.

Quelle solution pour Soccer Outaouais?

En ce qui concerne Soccer Outaouais, qui gère le centre multisports à la Fonderie, la Ville n’a toujours pas confirmé de solution, 25 jours avant que l’administration municipale ne résilie son bail.

Jusqu'à cette semaine, il y avait une ouverture que le centre sportif de la Fonderie, qu'on puisse le réopérer pour un an, deux ans encore, le temps de mettre en place un nouveau projet , soutient le directeur général de Soccer Outaouais, Richard Gravel. Malheureusement, ce n’est pas le cas. [...] On a jusqu'à la fin mai pour sortir de la Fonderie.

Le directeur général de Soccer Outaouais, Richard Gravel (Archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

L’organisme est en mode solution depuis l’hiver, mais aucun autre complexe comme celui de La Fonderie n’existe dans l’ouest de la ville.

Selon M. Gravel, la Ville de Gatineau a tout de même pris conscience du manque d'infrastructures sportives dans ce secteur de la municipalité. Nous autres, on est en train de faire nos devoirs, on va avoir des choses à présenter à la Ville de Gatineau très bientôt et leur montrer un petit peu notre vision du futur , ajoute M. Gravel.

Ce dernier indique que bien que la Ville possède des heures au complexe Branchaud-Brière, ce n'est pas une solution idéale. Les distances, le trafic, les ci, les ça, [...] il n'y a pas beaucoup de monde qui sont nécessairement intéressés, mais on va voir.