Près de 50 % des résidents éligibles de Windsor-Essex ont reçu au moins une dose de vaccin

Le Dr Wajid Ahmed s’est dit heureux que Windsor-Essex soit parmi les régions de l’Ontario avec les taux de vaccination les plus élevés.

Notre couverture vaccinale est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes moins frappés par la troisième vague que les autres régions , a-t-il expliqué.

Si vous ne considérez que notre population éligible, je pense que ce nombre se rapproche de 50%, 48% environ, je dois vérifier ce chiffre. Une citation de :Dr Wajid Ahmed, médecin hygiéniste de Windsor-Essex.

Le Dr Wajid Ahmed a indiqué que selon les projections, la population totale de Windsor-Essex est d’environ 438 000 en 2021. C'est ainsi 37 % de la population totale qui a déjà reçu au moins une première dose de vaccin.

Le Dr Wajid Ahmed pense que tous les résidents de Windsor-Essex qui le souhaitent auront reçu une première dose d'ici la fin du mois de juin. Photo : Radio-Canada / Rima Hamadi/CBC

Les effets de cette campagne réussie se font déjà sentir, selon le médecin hygiéniste.

Jusqu’ici, nous avons un bon taux de couverture vaccinale. Plus de 82 % des personnes âgées de 60 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et ceux vivant dans les foyers pour aînés ont reçu deux doses de vaccin , a-t-il indiqué.

Les cas sont d'ailleurs en forte baisse dans ces établissements, ce qui fait dire au docteur Ahmed que les vaccins sont efficaces.

Les cas dans ces groupes d’âge déclinent. Nos [foyers] n’enregistrent plus d’éclosions. C’est très important pour nous et ça montre l’efficacité du vaccin ainsi que l’avantage qu’il y a à recevoir le vaccin tôt , a-t-il souligné.

Le Dr Ahmed a aussi rappelé la nécessité pour les personnes qui se posent des questions sur la vaccination de se tourner vers des sources d’information fiables telles que leur médecin ou la santé publique.

Accélération en vue

La PDG de l'agence sanitaire a par ailleurs annoncé que compte tenu de la hausse des approvisionnements, la vaccination sera accessible à plus de personnes dans la communauté.

Les personnes qui occupent des emplois essentiels et qui ne peuvent pas travailler de la maison vont pouvoir commencer à s’inscrire pour la vaccination jeudi à partir de 9 h 30. Ceci inclut notamment les enseignants, le personnel de services de garde, les chauffeurs de bus scolaires, les policiers, les pompiers, les employés des crématoriums, des cimetières et des maisons funéraires.

Ceci n’inclut pas les personnes qui travaillent essentiellement de la maison ou de manière virtuelle , a précisé Theresa Marentette.

Au cours des deux semaines à venir, le bureau de santé estime par ailleurs qu'environ 40 000 résidents devraient recevoir une première dose de vaccins dans l'un dess différents centres de la région.

Certains centres, a indiqué Theresa Marentette, seront ouverts 7 jours sur 7 et d’autres 5 jours sur 7.

Nombre de doses hebdomadaire par centre de vaccination 500 doses au centre Libro Credit Union de Ahmestburg

450 doses au centre Nature Fresh Farms de Leamington

220 doses au centre médical Moy à Windsor

1000 doses au complexe Sportsplex du Collège St-Clair

730 doses au centre WFCU de Windsor

500 doses au Windsor Hall

Le Bureau de santé de Windsor-Essex prévoit qu’il aura administré les premières doses de vaccin à tous les résidents qui le souhaitent d’ici la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet.

Pas de relâchement en vue

Malgré une campagne de vaccination globalement satisfaisante, et une situation qui semble progressivement s’améliorer, le Dr Wajid Ahmed refuse de baisser la garde.

Il dit attendre la fin de l’ordre de rester à la maison de la province pour évaluer la situation de la région.

La semaine dernière, lorsque j’en ai parlé nous étions à 82,9 % de positivité par 100 000 habitants. Ce taux n’est pas bas. [...] Je veux m’assurer que nous ne minimisions pas cela , a-t-il expliqué.

Je me sentirai plus à l’aise lorsque notre taux de positivité sera en dessous de 40 par 100 000 habitants par semaine, ce qui prendra au moins deux ou trois semaines si nous restons sur la trajectoire actuelle. Une citation de :Dr Wajid Ahmed, médecin hygiéniste de Windsor-Essex.