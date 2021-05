Des commerçants de l’île Granville à bout de souffle

Avec le retour des stationnements payants sur l’île Granville, à Vancouver, certains commerçants se sentent abandonnés une fois de plus alors que l’aide fédérale pour les loyers est arrivée à terme il y a plus d'un mois.

Frappés de plein fouet par la pandémie, ces commerçants espéraient être mieux soutenus par la ville, la province et le fédéral. Ils ne comprennent pas que la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), gestionnaire de l’île, ait réinstauré le stationnement payant et qu’elle envisage d’augmenter les loyers des commerces.

On a besoin d’un peu plus de soutien. Jusqu'à maintenant, on n'a rien reçu comme nouveau commerce. Une citation de :Raphael Machalani, copropriétaire de Mawlana

Raphael Machalani (gauche) et Galilio Aissami (droite), propriétaires de Mawlana, estiment que la situation est pire qu'il y a un an en raison d'une baisse du nombre de clients. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Raphael Machalani, copropriétaire de la boutique Mawlana, se désole que la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement ne fait rien d’adéquat pour les gens et ne se demande pas ce qu’ils vont faire .

Le stationnement de nouveau payant

Depuis le 1er mai, les automobilistes qui visitent l’île Granville doivent payer pour se garer alors que le stationnement a été gratuit depuis le début de la crise sanitaire. Cette décision du gestionnaire de l'île en a étonné plus d’un, même si le coût est de 1 $ l’heure la semaine et 2 $ l'heure le week-end.

Le stationnement sur l'Île Granville est payant entre 11 h et 18 h. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Alors plusieurs commerçants ont lancé une pétition en ligne pour marquer leur mécontentement et exiger que la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement les traite de manière juste .

On était stupéfait. Le timing est horrible. C’est en même temps qu’on a la troisième vague qui a commencé et elle fait ça au lieu de faire quelque chose qui encourage les gens à venir. Une citation de :Raphael Machalani, copropriétaire de Mawlana

La SCHL a annoncé le retour du stationnement payant sur l'Île Granville début avril. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Jérôme Dudicourt, le gérant du commerce de charcuterie et fromages Oyama Sausage, comprend que cette mesure soit un coup de massue supplémentaire pour la plupart des commerçants bien que celle-ci n’a aucune répercussion sur sa clientèle. Au contraire, il rembourse ces frais de stationnement à ses clients qui dépensent plus de 40 $.

Payer le stationnement à l'île Granville n’est pas la meilleure situation vu que beaucoup d’entreprises ne vont pas très bien. Il faut plutôt les aider que les enfoncer. Une citation de :Jérôme Dudicourt, gérant d'Oyama Sausage

Cependant, il faut rester optimiste , croit-il, en espérant que la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement revienne sur sa décision dans quelques mois. Mais il estime aussi qu’il faut nuancer ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas le jeu. Ils viennent au marché, garent la voiture toute la journée et vont faire du vélo , raconte-t-il. Il déplore ces abus qui, en fin de compte, pénalisent ceux qui sont les plus fragilisés.

Des loyers trop élevés

Par ailleurs, l’augmentation des loyers inquiète et est perçue comme une épée de Damoclès. Quelques entreprises ont mis la clé sous la porte, comme la boutique voisine de Mawlana. D’autres ont opté pour un petit espace comme Maiwa qui a pourtant élu domicile sur l’île depuis 35 ans.

Maiwa a fermé sa plus grande boutique. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

J’étais triste de me départir de mon autre magasin, mais c’était une décision d’affaires, qui n’a rien à voir avec la SCHL. Une citation de :Charlotte Kwon, propriétaire de Maiwa

Sa propriétaire, Charlotte Kwon, regrette la fin de l’aide aux loyers et redoute que son loyer n'augmente lorsque son bail arrivera à son terme cet été. Pour elle, payer plus cher n’est pas envisageable . Sans la subvention fédérale qui s’est arrêtée le 31 mars, Mme Kwon estime qu’elle n’aurait pas survécu, car les loyers sont chers sur l’île Granville .

L'île Granville abrite plus de 300 entreprises et emploie plus de 3000 personnes, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Par contre, David Richard McCann, le directeur général de Creekhouse qui compte une vingtaine de locataires, est plus critique vis-à-vis de la société fédérale. Il dénonce l'augmentation de loyer qui s'ajoute à la douleur . Dans une lettre publiée mardi sur le site Internet change.org, il révèle que la Société canadienne d’hypothèques et du logement a ajusté son loyer de 1520 $ à partir du 1er avril.

L’ajustement est en réalité une augmentation du loyer, mais j’imagine que le mot ajustement paraît plus poli à un bureaucrate. Une citation de :David Richard McCann, le directeur général de Creekhouse

Le marché public de l'Île Granville. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Pour Raphaël Machalani, la situation lui semble pire qu’il y a un an. Les clients se font rares, les difficultés s’accumulent. Dans pareille situation, difficile de rester optimiste , lance-t-il.

Quand tu vois que les autres magasins qui sont là depuis 15 ans ferment, tu te poses des questions sur toi-même, sur ce qui va se passer. Une citation de :Raphael Machalani, copropriétaire de Mawlana

Les touristes, une manne financière absente

Comment ne pas penser à l’industrie du tourisme qui ne fait plus déferler une vague de visiteurs sur cette péninsule au cœur de Vancouver? Pour Jérôme Dudicourt, c’est certain que leur absence se fait ressentir dans le marché public.

La pandémie a ralenti les activités de l'Île Granville, fleuron du tourisme à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

On vit avec le tourisme par les hôtels et les restaurants, donc imaginez qu’on a tout perdu. Une citation de :Jérôme Dudicourt, gérant d'Oyama Sausage

Néanmoins, le gérant d’Oyama Sausage reconnaît que son personnel et lui ont de la chance , car ils peuvent compter sur une clientèle locale fidèle.

Les affaires d'Oyama Sausage continuent de tourner grâce à des clients réguliers. Photo : Radio-Canada

Raphael Machalani n’a pas eu l’occasion de connaître sa boutique remplie de touristes étant donné que son partenaire et lui ont lancé leur affaire en tout début de pandémie : On a toujours entendu qu’il y a 1,5 million de touristes qui viennent par année sur l’île Granville.

Il s’imagine que la fréquentation de sa boutique aurait pu être différente. En attendant, il estime que plus d’aide arrêterait quelque peu l’hémorragie financière. Parce que même si Mawlana a renforcé sa présence en ligne, cela est loin de suffire.

La patronne de la boutique Maiwa fait le même constat.

Les gens disent ne pas aimer acheter en ligne, mais qu’ils veulent soutenir les petites entreprises locales. Une citation de :Charlotte Kwon, propriétaire de Maiwa

Elle aurait souhaité qu’ils comprennent que ce virage numérique est essentiel à leur survie. Malheureusement, ajoute Charlotte Kwon, le commerce de détail est désormais un luxe .

Garder le moral

Malgré cette période de vache maigre, ces commerçants veulent voir les bons côtés. Mme Kwon remarque que l’esprit de l’île Granville ressurgit avec cette crise et que les locaux ont repris possession de ce haut lieu de Vancouver.

La propriétaire de Maiwa, Charlotte Kwon, constate que sa boutique en ligne fonctionne bien contrairement au magasin sur l'Île Granville. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Nous avions perdu les locaux à cause du tourisme, à cause des bateaux de croisière et des bus. Les Vancouvérois ne se sentaient plus chez eux ici, sauf peut-être en hiver. Une citation de :Charlotte Kwon, propriétaire de Maiwa

« On a la chance d’être ouvert, remarque Jérôme Dudicourt, bien que cela soit dur parce que personne ne nous aide et que nous faisons tout seuls ».

Jérome Dudicourt, gérant de Oyama Sausage. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

D’ici cet été, j’espère que ça ira mieux parce que ça fait un an qu’on survit. Une citation de :Jérôme Dudicourt, gérant d'Oyama Sausage

Raphael Machalani dénonce les travaux sur l'île qui font du bruit et peuvent dissuader les clients de rester plus longtemps. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

C’est difficile d’ouvrir tous les jours alors que tu ne sais pas si tu auras un client. Mais on reste optimiste malgré tout. On a notre clientèle qui vient toujours, bien que cela ne soit pas suffisant. Une citation de :Raphael Machalani, copropriétaire de Mawlana

La Société canadienne d’hypothèques et de logement devrait recevoir 21,7 millions de dollars d’Ottawa. Les commerçants espèrent que ce financement servira également à soulager leur fardeau.