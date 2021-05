Le festival Juste pour rire aura lieu cet été

La programmation n’a pas encore été dévoilée, mais il est spécifié qu’une place égale sera donnée aux talents d’ici et d’ailleurs ainsi qu’à la relève.

Sans savoir quels types de rassemblements seront permis, une chose demeure certaine : que vous y assistiez en virtuel ou en présentiel, le rire sera au rendez-vous , explique-t-on dans le communiqué en ajoutant qu’une centaine d’humoristes et artistes doivent offrir des spectacles.

Les Soirées Carte blanche seront de retour, mais Juste pour rire mentionne que la formule sera repensée sans donner plus de précisions. Toutefois, il est spécifié que tous les spectacles seront présentés en salle. Le nombre de personnes pouvant y assister reste à déterminer.

Avec l’incertitude qui plane sur les festivals à cause de la pandémie et des diverses mesures sanitaires, Juste pour rire maintient donc une partie du festival sur le web qui sera gratuit. En mai 2020, le Groupe Juste pour rire avait lancé Hahaha, un festival d’humour francophone entièrement numérique.

Des installations extérieures sur le thème de l’humour seront installées au centre du Quartier des spectacles. Le public pourra en profiter tout en respectant les mesures sanitaires qui seront en vigueur cet été.