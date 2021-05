QW4RTZ et Arnaud Soly, millionnaires du clic avec une nouvelle vidéo

Recette gagnante pour devenir millionnaire du clic sur les réseaux sociaux : des thèmes d’émissions pour enfants, des chanteurs de grand talent, une vidéo captivante et une association avec un humoriste fort populaire. Voilà les ingrédients que le groupe QW4RTZ a réunis pour cartonner avec leur plus récente publication.

La vidéo a été mise en ligne mardi sur les différentes plateformes du groupe ainsi que sur celles de leur collaborateur, l’humoriste Arnaud Soly, et, 24 heures plus tard, l’un des membres du groupe s’attendait à ce que le collage musical atteigne le million de vues.

Quand j’ai regardé ce matin (mercredi), on était à 500 000 visionnements, je ne serais pas surpris d’atteindre le million aujourd’hui (mercredi) , mentionnait le ténor François Pothier-Bouchard.

À écouter : Entrevue avec François Pothier-Bouchard à Toujours le matin

Les chanteurs a cappella ont travaillé pendant un an à recenser les meilleurs thèmes, en retenir 14, trouver le bon enchaînement, faire les arrangements et enregistrer le tout en période de pandémie alors que chacun devait travailler à distance.

On a été fins finauds et on s’est acheté de très bons équipements professionnels pour la maison. Comme nous avons une formation classique et que nous lisons tous la musique, on peut travailler individuellement et mettre ça ensemble par la suite. Ça devient comme de la peinture à numéro , imaginait le chanteur.

La sélection des 14 extraits a été un long processus parce que, même si les membres de QW4RTZ ont une mince différence d’âge, trois ou quatre années suffisent pour que les émissions d’enfance de l’un soient peu marquantes pour l’autre.

La vidéo qui découle de ce projet a été tournée dans un seul studio, mais jamais les quatre membres du groupe et Arnaud Soly n’ont été en même temps sur le plateau. Un défi technique qui ne paraît nullement à l’écran.