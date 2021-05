L’annonce d’hier est un nouveau coup dur pour nos commerces, nos restaurants, nos gyms , se désole Jean-Sébastien Roy, président de la Chambre de commerce région de Mégantic.

Ce dernier note néanmoins que les répercussions pour les commerces avaient commencé avant l’annonce du premier ministre François Legault, mardi. Il y avait plusieurs familles qui devaient se mettre en isolement soit de manière préventive, soit parce qu’elles avaient contracté le virus. Nous sommes déjà en pénurie de main-d'œuvre. Et ça fait en sorte que certaines entreprises doivent redoubler d’efforts pour contrer les absences , poursuit-il.

Jean-Sébastien Roy demande d’ailleurs à la population de soutenir leurs entreprises locales. Il souligne que la livraison, les commandes en ligne ou encore la cueillette à l’extérieur restent des alternatives pour soutenir les commerces locaux.

Fermeture des commerces non essentiels et couvre-feu devancé

Les commerces non essentiels devront fermer, le couvre-feu sera devancé à 20 h et les écoles secondaires seront fermées. De plus, les musées, les salles de spectacle devront également fermer, et l'achalandage des lieux de culte sera réduit à 25. Quant aux activités extérieures, elles sont permises avec un nombre maximum de huit personnes.

La Polyvalente Montignac, située à Lac-Mégantic, avait déjà annoncé que ses portes seraient fermées toute la semaine en raison de l'augmentation importante et continue des cas de COVID-19. Elle devra donc poursuivre l'enseignement virtuel pour une période prolongée. Quant aux écoles primaires, elles vont poursuivre leurs activités en présentiel.

Depuis le mois d'avril, la situation n'a cessé de se détériorer dans le secteur du Granit. Le directeur de la santé publique en Estrie, Dr Alain Poirier, affirme que le secteur recense 110 cas actifs de la maladie par 100 000 habitants, alors que la moyenne en Estrie est de 8,9 cas par 100 000 habitants.

Le secteur recensait 30 nouveaux cas de COVID-19 lors du dernier bilan, ce qui représentait plus de 60 % des nouvelles infections en Estrie. Actuellement, près de 40 % des cas actifs en Estrie se trouvent dans le secteur du Granit, alors qu'ils représentaient à peine 7,8 % en avril.