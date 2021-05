Un décès au Nouveau-Brunswick lié au vaccin d’AstraZeneca

La médecin hygiéniste en chef, Jennifer Russell, a annoncé la triste nouvelle durant une conférence de presse, mercredi midi.

En tant que médecin hygiéniste en chef, j'ai le triste devoir de confirmer qu'une personne du Nouveau-Brunswick est décédée des suites de caillots sanguins survenus après avoir reçu le vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 , affirme d'emblée la Dre Russell.

Il s’agit du deuxième cas de thrombocytopénie immunitaire thrombotique induite par un vaccin TITIV au Nouveau-Brunswick et le premier décès , souligne-t-elle.

Rappelons qu'il s'agit aussi du troisième décès au pays survenu pour ces raisons.

Une thrombose avec syndrome de thrombocytopénie accompagnée de caillots sanguins inhabituels chez les personnes dont le nombre de plaquettes est faible est un effet secondaire très rare associé à ce vaccin , explique la Dre Russell.

Il s'agit d'une personne sexagénaire qui a reçu le vaccin d'AstraZeneca vers la mi-avril. L'individu a développé des symptômes de caillot sanguin sept jours après avoir reçu sa dose de vaccin. La personne a été hospitalisée, mais elle est décédée deux jours après.

Les risques de thrombose restent minimes comparativement aux risques, aux complications et aux conséquences possibles de la COVID-19, selon la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell. Photo : Radio-Canada

La médecin hygiéniste en chef a tenu à transmettre ses condoléances à la famille et aux amis de cette personne.

Pour des raisons de confidentialité, la santé publique ne peut préciser si la personne décédée présentait des conditions qui la rendait plus à risque de développer des caillots sanguins.

Des symptômes à surveiller

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick compte toujours offrir ce vaccin à ses résidents âgés de 55 ans et plus, conformément aux conseils de la santé publique, parce que les répercussions de maladie sévère causée par la COVID-19 sont considérées plus importantes que les risques de conséquences néfastes du vaccin , rappelle-t-il dans un communiqué.

La santé publique rappelle aux gens qui ont reçu le vaccin d’AstraZeneca ou le vaccin Covishield d’obtenir de l’aide médicale immédiatement si les symptômes suivants apparaissent de 4 à 28 jours après la vaccination :

essoufflement;

douleur dans la poitrine;

enflure des jambes;

douleur abdominale persistante;

symptômes neurologiques, comme des maux de tête sévères et persistants ou une vision trouble;

ecchymoses ou petites taches de sang sous la peau au-delà du site d’injection.

Environ 250 000 Néo-Brunswickois ont reçu une première dose de l'un ou l'autre vaccin approuvé au pays contre la COVID-19 depuis le début de la campagne de vaccination.