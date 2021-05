EN DIRECT à 12h30 : mise à jour du Manitoba sur la vaccination contre la COVID-19

Suivez en direct la mise à jour de la Dre Joss Reimer, médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. Elle est accompagnée de Johanu Botha, coresponsable du groupe de travail.

Mardi, la province a ajouté trois nouvelles zones prioritaires pour la vaccination. Toutes ces zones sont à Winnipeg et les personnes de 18 ans et plus qui y habitent ou, dans certains cas, y travaillent, peuvent désormais obtenir un vaccin contre la COVID-19.

Elles s’ajoutent aux secteurs suivants : Inkster Ouest, Fort Garry Sud, Seven Oaks Ouest, secteur est du centre-ville, Point Douglas Sud, Inkster Est, Point Douglas Nord et secteur ouest du centre-ville.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Les points de presse des autorités sanitaires de la province ont désormais lieu le lundi, le mercredi et le vendredi.

