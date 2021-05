Le traversier Héritage I de retour à bon port

Les gestionnaires avaient d'abord annoncé que le bateau quitterait le chantier de Groupe Océan à la fin avril. Les travaux au chantier maritime du Groupe Océan à L'Isle-aux-Coudres auront duré près d'un an, à l'exception de la période hivernale.

Avec le retour du navire viendra aussi la reprise du service le 21 mai. Une activité économique qui génère entre 5 et 8 millions de retombés dans les communautés de la rive sud et de la côte nord, selon Jean-Marie Dugas, secrétaire de la Compagnie de navigation des Basques et maire de Notre-dame-des-Neiges. À court terme, dit-il, le retour du bateau suscite curiosité et intérêt. Les gens l'utilisent, les gens vont sur le quai autant ici que sur la Côte-Nord.

Le retour du bateau est une étape importante dans le combat d'un groupe citoyen sauvons l'héritage déterminé à conserver le navire

En mars 2020, une centaine de manifestants avait même fait la route de Trois-Pistoles jusqu’à Québec pour signifier leur souhait de voir le bateau rénové.

Le gouvernement avait tardé à répondre à leur demande plongeant ainsi les communautés des Basques et de la Haute-Côte-Nord dans l’incertitude concernant le financement des travaux.

Le maire de Notre-dame-des-Neiges ne cache pas sa joie de tourner cette page de l'histoire de sa région.

Notre première demande a été refusée, on s'est relevé les manches, on a refait une deuxième demande [...] ça n'a pas été facile, le 5 millions, il ne nous a pas été donné, on l'a gagné! Une citation de :Jean-Marie Dugas, président de la Compagnie de navigation des Basques et maire de Notre-dame-des-Neiges

La facture totale aura été de 5,4 millions, un montant épongé en grande partie par Québec.

La revitalisation du traversier s'est faite au terme d'une importante mobilisation citoyenne. Photo : crédit: Jean-Marie Dugas

Des réservations possibles pour un départ en mai

Des citoyens ont déjà réservé pour la première traverse prévue le 21 mai prochain. Les gestionnaires ont l'intention d'effectuer deux allers-retours durant les premiers jours de la saison officielle, si la marée le permet.

Aucun autre travail n'est prévu d'ici la première traversée à l'exception de quelques rénovations esthétiques à l'intérieur.