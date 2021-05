Des essais au chantier naval Irving avec du personnel arrivant de l'étranger

Des employés et des sous-traitants du chantier naval Irving arrivent du monde entier à Halifax, épicentre d'une flambée de cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse, pour une série de tests en mer de l'entreprise.

Ces tests se déroulent tandis que les Néo-Écossais font face à un confinement et risquent des amendes s'ils quittent leur communauté.

La province lutte actuellement contre une troisième vague de COVID-19 qui a entraîné la fermeture d'écoles et d'entreprises, tandis que le nombre de nouveaux cas atteint des sommets sans précédent.

La Nouvelle-Écosse recensait mardi 1060 personnes atteintes de la COVID-19. Parmi les 153 nouveaux cas annoncés mardi, 139 se trouvent dans la région centrale, qui comprend la municipalité régionale d'Halifax.

Des tests des systèmes du navire

Des tests seront menés sur le NCSMNavire canadien de Sa Majesté Margaret Brooke. Il s’agit du deuxième patrouilleur extracôtier arctique à sortir de la chaîne de montage à Halifax.

Le premier essai en mer du navire doit commencer jeudi, avec à son bord 78 personnes d'au moins huit entreprises différentes, dont les employés proviennent d’au moins cinq pays différents.

Des représentants de chaque quart de métier seront réunis à bord pour voir comment les systèmes interagissent afin que les problèmes puissent être évités avant la livraison du navire aux militaires.

Une partie de la liste des passagers du navire pour le voyage prévu le 6 mai (les noms sont embrouillés pour des raisons de confidentialité). Photo : Radio-Canada

Pas de quarantaine pour les travailleurs, affirme une source

Une source a confié à CBCCanadian Broadcasting Corporation que des travailleurs de l'Ontario, du Québec, des États-Unis et de l'Écosse n’ont pas eu à s’isoler à leur arrivée au Canada.

Or, en juillet dernier, le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse avait révoqué l’exemption de quarantaine liée au voyage accordées au chantier naval Irving après que des employés ont exprimé des inquiétudes quant au fait que des cadres de l'entreprise se déplaçaient entre le Canada et les États-Unis sans s'isoler.

Les responsables provinciaux ont déclaré mardi que ces exemptions étaient toujours révoquées.

Un bâtiment du chantier naval Irving à Halifax. Photo : Irving Shipbuilding

D'autres travailleurs pourraient venir d'Allemagne et de Pologne, d'après la correspondance entre les noms des travailleurs, les détails de leur emploi et le domicile indiqué sur leurs comptes de médias sociaux. On ignore pour l’instant combien de travailleurs sont arrivés de l'extérieur de la Nouvelle-Écosse pour monter à bord du navire.

Une liste de précautions à l’attention de l'équipage du navire indique que la distance physique doit être maintenue tout au long de l'essai en mer, dans la mesure du possible .

Le document souligne également les efforts accrus en matière d'hygiène et l'obligation de porter le masque lors des déplacements dans les zones communes. Tous les travailleurs provenant de l'extérieur de la Nouvelle-Écosse doivent aussi respecter des consignes lorsqu'ils ne sont pas à leur poste. Ils doivent prendre leurs pauses et leurs repas dans leur cabine respective.

En réponse aux questions de CBCCanadian Broadcasting Corporation , Irving a publié une déclaration affirmant suivre les directives de la santé publique de la Nouvelle-Écosse.

La santé et la sécurité de nos employés sont notre plus grande priorité. Une citation de :Mary Keith, vice-présidente des communications de J. D. Irving.

Le retour à Halifax du patrouilleur Margaret Brooke est prévu pour dimanche après son essai en mer.

Selon un reportage de Brett Ruskin, CBC