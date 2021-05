Le Mega Fitness Gym mis à l'amende deux fois avant l'éclosion

Les constats ont été remis en juin et novembre 2020, soit avant l'éclosion à l'origine d'au moins 500 cas directs et indirects de COVID-19 à Québec, en mars dernier.

On parle de deux d'interventions à la suite de dénonciations, soit le 16 juin et le 4 novembre 2020 , explique David Poitras, porte-parole du SPVQ. Les policiers se sont rendus sur place, ont fait des constatations sur les lieux et ont rédigé un rapport d'infraction général envoyé au DPCP pour analyse .

Dans les deux cas, l'analyse des rapports d'infraction a permis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) d'intenter une action contre le commerce.

En juin, l'établissement a refusé d'obéir à l'ordre de suspendre toute activité effectuée en milieu de travail , confirme le DPCP. Ce jour-là, malgré l'interdiction de la santé publique, le Mega Fitness Gym de Québec avait ouvert ses portes dans l'espoir d’éviter la faillite .

En novembre, le commerce a refusé d'obéir à l'ordre de suspendre les activités dans une salle d'entrainement physique, dans une région visée par cet ordre .

Nous ne sommes pas en mesure de savoir si le propriétaire du Mega Fitness Gym s'est acquitté des amendes ou s'il a l'intention de plaider non coupable. Dans un tel cas, ce serait alors au juge de trancher.

Compte tenu du processus judiciaire en cours, nous ne pouvons commenter davantage ces dossiers pour le moment , ajoute la porte-parole du DPCP, Me Audrey Roy-Cloutier.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier