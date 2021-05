Un demi-million de doses du vaccin de Pfizer en Saskatchewan d'ici la fin de juin

Selon la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , le délai d’attente de 16 semaines entre deux doses pourrait être raccourci pour bon nombre de citoyens.

Nous allons réaliser l'injection des secondes doses très rapidement afin de nous assurer que les gens reçoivent leur seconde dose bien avant la fin de la période de 16 semaines , déclare Scott Livingstone.

Tout le monde n'attendra pas 16 semaines au fur et à mesure de l'avancement de ce [programme] de première dose vers la fin du mois de mai , ajoute-t-il.

En clair, les autorités souhaitent un déploiement beaucoup plus rapide des deuxièmes doses une fois qu'elles auront commencé.

La réception de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech se fera avant la fin du mois de juin, et il faudra peut-être renouveler des rendez-vous de vaccination en cas de rupture de stock. Mais M. Livingstone reste optimiste.

Les vaccins Pfizer devraient nous mener à la ligne d’arrivée sans avoir à nous procurer de doses additionnelles , espère-t-il.

Mardi, seulement 5 % des résidents de 30 ans et plus en Saskatchewan ont reçu une deuxième dose. Le quart des personnes de 80 ans et plus dans la province ont reçu leur deuxième dose.

Les responsables de la santé de la Saskatchewan s'attendent à ce que les réserves de vaccins contre la COVID-19 atteignent des niveaux records au cours des prochaines semaines.

Le deuxième déploiement des vaccins se fera beaucoup plus rapidement que la première , appuie le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahab.

Toutefois, le ministère de la Santé de la Saskatchewan rappelle qu’il n’est pas possible pour le moment de prendre rendez-vous pour une deuxième dose.