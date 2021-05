Le CN accorde une pension au veuf d’un de ses travailleurs

Ken Haire avait d'abord essuyé un refus du CNCanadien National parce qu'il était dans une relation de couple homosexuel.

Il a reçu une lettre d'offre du transporteur ferroviaire, mardi soir, une journée après avoir dénoncé ses difficultés dans les médias.

Cette lettre le reconnaît comme le conjoint de fait de Gerry Schwarz, qui a travaillé pour le CNCanadien National pendant 30 ans, et elle lui accorde la pension de survivant pour le reste de ses jours.

Gerry Schwarz et Ken Haire ont formé un couple pendant plus de 33 ans jusqu’au décès de M. Schwarz, le 2 janvier 2012. Photo : Gracieuseté/Ken Haire

Le CNCanadien National présente également une offre de montant forfaitaire pour les paiements manqués au cours des neuf années qui ont suivi le décès de M. Schwarz, plus les intérêts.

Nous avons gagné , a écrit M. Haire dans un message envoyé à CBCCanadian Broadcasting Corporation mardi soir. L’homme de 71 ans ajoute qu’il veut prendre un peu de temps pour réfléchir avant d’accorder une entrevue.

Ken Haire a expliqué lundi comment le CNCanadien National avait d’abord rejeté sa demande. L’entreprise ne reconnaissait pas les unions entre personnes de même sexe au moment où M. Schwarz a pris sa retraite, en 1991.

Le régime de pension du CNCanadien National inclut les conjoints de même sexe depuis 1998. Ce changement n’était pas rétroactif, mais l’entreprise avait indiqué qu’elle révisait cette politique. Elle fera bientôt plus de commentaires, selon un porte-parole.

Gerry Schwarz a travaillé pour le CN pendant 30 ans (archives). Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Ken Haire a lutté pendant neuf ans pour avoir accès à la pension de son défunt conjoint. Il disait qu’ils ont vécu en couple dans tous les sens du terme pendant 33 ans, jusqu’au décès de M. Schwarz en 2012.

La sortie de Ken Haire a retenu l’attention de l’avocat Doug Elliott, spécialiste des droits de la communauté LGBTlesbienne, gaie, bissexuelle, transgenre . Le refus du CNCanadien National d’accorder une pension de survivant à M. Haire était de la discrimination, selon l’avocat.

Dans une décision rendue en 2014 et pour laquelle Me Elliott avait plaidé, la Cour suprême du Canada a ordonné au gouvernement fédéral de rendre disponible aux conjoints survivants d’union entre personnes du même sexe les prestations du Régime de pensions du Canada, et ce, rétroactivement à 1985, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Ken Haire avait dit qu’il ne remercierait pas le CNCanadien National si ce dernier changeait d’avis parce que selon lui l’entreprise n’aurait ainsi fait que s’acquitter de ses obligations.