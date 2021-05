Les enfants nés à Sarnia plus à risque de souffrir d'asthme qu'ailleurs dans le Sud-Ouest

Une étude affirme que les enfants nés à Sarnia sont plus susceptibles d’être atteints d'asthme par rapport à ceux nés à Windsor et à London en raison d'une plus grande exposition à la pollution atmosphérique.

Les chercheurs de l'Université Western de London et de l'Institut de recherche en santé Lawson ont suivi pendant 10 ans 114 427 enfants de Sarnia, London et Windsor, nés entre 1993 et 2009. À l'âge de 10 ans, près d'un quart des sujets de l'étude à Sarnia ont reçu un diagnostic d'asthme, contre 21 % à Windsor et 17 % à London.

Nous voulions voir si les enfants nés dans trois villes avaient un risque différent de développer de l'asthme en raison des différents niveaux de pollution atmosphérique dans les trois régions, même si les habitants de ces villes sont par ailleurs comparables à bien des égards , explique la Dre Dhenuka Radhakrishnan, pneumologue pédiatrique qui a participé à l'étude.

Les résultats indiquent que l'exposition à la pollution atmosphérique au cours de la première année de vie est associée au développement de l'asthme chez les enfants.

La vallée chimique est l'une des régions les plus industrialisées du Canada, avec des dizaines d'usines chimiques et de raffineries de pétrole regroupées près de Sarnia.

Les chercheurs ont tenu compte d'autres facteurs de risque associés à l'asthme, comme le sexe, le statut socioéconomique et le milieu urbain ou rural. Les résultats étaient plus apparents au cours des deux premières années de la vie, mais persistaient au-delà de l'âge de six ans.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Proportion des enfants ayant reçu un diagnostic d'asthme à Sarnia, Windsor et London. Photo : Institut de recherhe en santé Lawson

L'asthme est la maladie chronique la plus courante chez les enfants canadiens et la principale cause de visites aux services d'urgence et d'admissions à l'hôpital. Elle a un impact considérable sur la qualité de vie des personnes atteintes.

Il est important de trouver des stratégies pour prévenir le développement de l'asthme, et cette étude suggère que la réduction de l'exposition à la pollution atmosphérique, y compris les causes environnementales, pourrait réduire le nombre d'enfants qui souffrent d'asthme , indique pour sa part la Dre Salimah Shariff de l'Institut de recherche en santé Lawson.

Il y a également de plus en plus de preuves que l'exposition à la pollution pendant la grossesse peut influencer le développement de l'asthme chez l'enfant, souligne la chercheuse par ailleurs.

Comprendre la quantité de pollution atmosphérique à laquelle une mère et un nourrisson sont exposés et comment cela influe sur leur risque personnel pourrait permettre aux régions de cibler des niveaux plus sûrs pour leurs résidents , explique-t-elle.

Les taux globaux de nouveaux diagnostics d'asthme infantile dans le sud-ouest de l'Ontario ont diminué au fil de l'étude décennale en raison de la baisse des niveaux de pollution atmosphérique.

Le 5 mai est la Journée mondiale de l'asthme