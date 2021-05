Ralentissement du marché immobilier à Toronto en avril

Le volume de transactions (13 663) était tout de même quatre fois plus important qu'en avril 2020, lorsque la pandémie avait coupé les jambes du marché immobilier torontois.

Le nombre de maisons et de condominiums mis en vente en avril était lui aussi plus bas qu'en mars (-8,4 %), mais trois fois plus grand que ce qui avait été recensé en avril 2020.

La croissance des prix de vente a également plafonné de mars à avril. Ainsi, le prix moyen d'une propriété dans le Grand Toronto se chiffrait le mois dernier à 1 090 992 $, soit 33 % de plus qu'en avril 2020, mais presque inchangé comparativement à mars 2021, indique TRREBToronto Regional Real Estate Board .

C'est logique de voir un recul du marché comparativement à mars, dit la présidente de la chambre immobilière Lisa Patel. Depuis l'été 2020, les ventes de maisons affichaient un rythme effréné, alors qu'il y avait peu de croissance de la population.

Mme Patel ajoute ceci : Le bassin actuel d'acheteurs potentiels dans le Grand Toronto commence peut-être à s'épuiser.