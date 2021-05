L'auteur Benoît Bouthillette à la direction de la Bibliothèque de Coaticook

L’homme a travaillé dans le milieu des arts de la scène et de l’édition littéraire. Il est l'auteur de plusieurs romans policiers, dont La trace de l'escargot, lauréat du Prix Saint-Pacôme, en 2005.

Le nouveau directeur a plusieurs projets rassembleurs en tête, dont celui d'élargir le territoire de la biblio mobile. Cette initiative consiste à livrer des bouquins chez les aînés, notamment dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Son principal défi sera de réussir à mailler les institutions scolaires. Cet auteur jeunesse a à cœur l'épanouissement des jeunes.

J'aimerais ça leur offrir des activités parascolaires, des soirées de slam, la mise sur pied d'une baladodiffusion qui serait faite avec des adolescents, qui nous parleraient de leurs coups de cœur. Ça serait vraiment mon rêve , explique-t-il.

J'avais entrevu le poste en termes de gestionnaire et de développement, mais quand, la semaine dernière, je me suis retrouvé parmi les usagers et les usagères de la bibliothèque, je me suis rendu compte, mais mon dieu, je vais passer la prochaine décennie de ma vie entouré de gens qui lisent! Je suis au paradis!

Une citation de :Benoît Bouthillette, directeur général de la Bibliothèque Françoise-Maurice