Les campagnes publicitaires de Saguenay font mouche sur les réseaux sociaux

Une publication Facebook montrant Bernie Sanders au parc Rosaire-Gauthier a notamment fait mouche, avec 57 444 personnes atteintes, 6233 interactions et 73 partages. On y voyait l’ex-candidat à l'investiture démocrate assis au parc urbain, comme on l’a vu dans des milliers de montages publiés à travers le monde reproduisant Sanders tel qu’il était assis lors de l’investiture de Joe Biden comme président américain. Cette publication sur le compte Facebook de Saguenay visait à marquer le coup à l’occasion de l’ouverture de l’anneau de glace du parc, à Chicoutimi, en janvier.

Lors de la dernière assemblée de la commission Ville intelligente, les membres ont eu droit à une présentation en bonne et due forme concernant les résultats de diverses campagnes menées sur les réseaux sociaux. C'est la directrice des communications, Marie-Hélène Lafrance, qui a relayé les chiffres et la mairesse Josée Néron, présidente de la commission, en a dressé le bilan lundi soir lors de la séance du conseil municipal.

Saguenay avait déployé une campagne de recrutement sur TikTok en février. Photo : Capture d'écran

Elle a notamment fait savoir que la campagne déployée sur Facebook, Instagram et TikTok pour les emplois étudiants a frappé dans le mile. Deux à trois fois plus d’inscriptions qu’à l’habitude ont été reçues cette année, pour un total de 309 jusqu’ici.

Une campagne pour recruter des citoyens souhaitant recevoir un compteur d’eau a aussi dépassé les résultats escomptés et la publicité visant à informer les contribuables du report des taxes a pu être diffusée dès la fin de la séance au cours de laquelle le report a été entériné par les élus.

Pas de danse TikTok pour Josée Néron

Lors de la présentation, les membres de la commission Ville intelligente ont pu assister à la diffusion d’une vidéo montrant la mairesse de Magog, Vicky May Hamm, dansant sur TikTok pour mousser la campagne de recrutement étudiante.

La mairesse de Magog, Vicky-May Hamm, a fait une danse TikTok pour recruter des étudiants. Photo : Capture d’écran

Porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau ne croit pas que la mairesse de Saguenay emboîtera le pas à son homologue en faisant une danse TikTok pour quelconque campagne. Toutefois, il indique que les élus demeurent à l’affût et que si l’occasion se présente, certains pourraient se prêter au jeu.

Il n’y a pas eu d’approches faites envers des élus pour faire des danses TiKTok, mais la Ville a toujours son compte et c’est quelque chose qui pourrait plaire à certains , croit Dominic Arseneau. Il précise qu’une vidéo réalisée dans le style typique du réseau social provenant d'Asie a été préparée pour le lancement de la campagne de médailles (licences) pour les animaux.

Des véhicules aux nouvelles couleurs

Autre dossier piloté par la commission : le changement de couleur de la flotte de véhicules municipaux. Le statu quo demeurera pour les véhicules du service de sécurité incendies et d’Hydro-Jonquière, qui demeureront rouges. Idem pour les véhicules outils , qui resteront jaunes.

Les véhicules à essence seront éventuellement blancs avec la garniture et le logo de la ville bleus. Photo : Capture d’écran

Le changement touche les autres véhicules, qui seront dans des tons de blanc et de vert. La mairesse a précisé que de nouvelles voitures électriques ont d’ailleurs été acquises par la Ville.

Les véhicules électriques seront blancs et auront des logos verts. Photo : Capture d’écran

Ceux-ci seront blancs avec la garniture et le logo verts. Les véhicules à essence incluant les camionnettes, les petits véhicules routiers et les fourgonnettes seront désormais blancs avec la garniture et le logo bleus , a informé la première magistrate.

Les changements seront effectués au fur et à mesure que les véhicules seront remplacés ou repeints.