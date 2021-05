Une femme s'est fait attaquer par un cougar près d'Agassiz, en C.-B.

Le cougar a attaqué la femme alors qu'elle se trouvait sur sa propriété située dans la région de Harrison Mills, à l'ouest d'Agassis, tôt mardi matin, selon le Service provincial de conservation de la faune.

L'état de santé de la victime est stable. Elle a souffert des blessures à la tête, au visage et aux bras.

Une deuxième personne a contacté le 911 pour rapporter l’attaque vers 8 h 15, rapporte le Service des urgences de la Colombie-Britannique.

Les répartiteurs ont alors envoyé une ambulance hélicoptère ainsi que trois ambulances au sol pour se rendre sur les lieux.

Les ambulanciers ont pris soin de la patiente qui souffre de blessures graves et l’ont héliportée à un hôpital pour traumatisme , indique le Service des urgences dans un courriel.

Le cougar n’a pas encore été repéré, indique le Service de conservation de la faune, mais une équipe est sur place pour tenter de déterminer les circonstances entourant l’attaque et pour traquer l’animal.

Les cougars, aussi appelés lion des montagnes, vivent dans le tiers sud de la province. La rencontre avec ces animaux est rare et les attaques le sont encore plus, mais les enfants de moins de 16 ans sont les plus vulnérables.