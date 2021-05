Des médecins implorent les Manitobains de respecter les ordonnances sanitaires

Certains des médecins les plus expérimentés du Manitoba ont écrit une lettre ouverte qui implore le public de respecter les ordonnances sanitaires, afin d’éviter que les hôpitaux soient submergés.

Notre système de santé ne peut pas supporter le volume potentiel de ce qui pourrait arriver prochainement, si nous ne faisons pas tout notre possible pour limiter la transmission de ce virus , écrivent les médecins responsables de 16 spécialités au Manitoba, dont les soins primaires, la chirurgie et les sciences cardiaques.

Le nombre de cas au Manitoba augmente beaucoup trop vite. Les lits d’hôpitaux commencent à se remplir , poursuivent-ils. Le Manitoba a rapporté 291 nouveaux cas mardi et une mort supplémentaire.

Le nombre de cas quotidiens ne devrait pas être aussi élevé dans la province, étant donné les restrictions qui touchent les rassemblements et les visiteurs à la maison depuis des mois, affirme le Dr Bojan Paunovic, médecin responsable des soins intensifs au Manitoba.

Il ajoute que le nombre de nouveaux cas semble plus élevé qu’il le serait si les Manitobains respectaient les restrictions.

Le nombre quotidien de personnes atteintes par la COVID-19 admises à l’hôpital a doublé depuis le début de l’année, ajoute-t-il.

Le nombre de lits aux soins intensifs qui sont occupés par des patients avec toutes sortes de conditions, dont la COVID-19, reste maintenant autour de 110, dit le Dr Paunovic. Il note que ce chiffre dépasse la capacité des soins intensifs d’avant la pandémie, et qu’il s’approche des chiffres observés lors de la deuxième vague, l'automne dernier.

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, affirme observer, depuis quelques semaines, de plus en plus d’indications que les Manitobains désobéissent aux ordonnances sanitaires. La troisième vague est portée en grande partie par des rassemblements tels que des fêtes, dit-il.

Dans leur lettre ouverte, les médecins affirment que si le public est frustré par les restrictions, les travailleurs de la santé le sont aussi.

Nous aussi sommes fatigués. Les travailleurs des soins de santé ont été poussés à leurs limites lors de cette pandémie, et sont épuisés. Une citation de :Les médecins, dans leur lettre ouverte

Une nouvelle augmentation du nombre quotidien d’infections risque de mener à l’annulation d’interventions chirurgicales, et à un manque de lits et de personnel pour soigner les personnes qui ne sont pas atteintes par la COVID-19.

Le Dr Paunovic note que l’âge moyen des patients a baissé brusquement. Plus tôt cette semaine, on a même admis une personne de 18 ans qui a dû aller aux soins intensifs et être branchée à un respirateur , dit-il.

La lettre demande aux Manitobains de tenir quelques semaines de plus, afin que les patients déjà admis puissent être soignés et que les Manitobains soient vaccinés.