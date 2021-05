Des routes et des canalisations seront rénovées cet été à Saskatoon

La Ville de Saskatoon va lancer une série de travaux dès le mois de juillet pour refaire une partie de ses conduites d'eau et de ses routes.

Les conduites d’eau figurent dans le haut de la pile des dossiers prioritaires de la ville.

Environ 23 kilomètres de conduites principales d'eau et d'égoûts seront remplacées ou remises en état cette année et quelque 820 raccords de service seront remplacés , déclare le directeur général des transports et de la construction de Saskatoon, Terry Schmidt.

Ces travaux auront lieu au cours des prochains mois dans les quartiers de Nutana East, Nutana West, Caswell Hill, 20th Street West, Montgomery, Riversdale et Ruth Street East.

Les conduites d’eau qui passent sous les rues et les raccordements entre les maisons étaient en plomb avant 1950. Il existe encore certains raccordements qui ont près de 100 ans , rappelle M. Schmidt.

Tous les branchements contenant du plomb devraient être remplacés d’ici 2026.

Saskatoon s’occupera aussi de ses routes. Et pour la première fois, aucun pont ne subira de travaux. Seul le viaduc situé à l'angle de Circle Drive et de la 8e rue sera rénové durant deux mois, à partir de juillet.

Nous promettons de rendre ces travaux aussi indolores que possible, déclare M. Schmidt. Pendant cette période, une voie de chaque côté restera toujours ouverte pour assurer que la circulation reste fluide.

Travaux majeurs sur College Drive

Les travaux réalisés cet été et cet automne permettront de rénover 165 kilomètres de routes.

Parmi les projets majeurs, la Ville prévoit le revêtement des voies de College Drive en direction est, à partir de Central Avenue jusqu’aux limites de la ville.

Il s'agit d'un tronçon de route qui a connu une augmentation substantielle de la circulation au cours des dernières années et qui s'est quelque peu détérioré à mesure que des quartiers comme Brighton, Evergreen et Aspen Ridge continuaient à se développer , ajoute Terry Schmidt.

Le revêtement de la 8e Rue, entre les avenues Broadway et Lorne, sera aussi refait.

Et pour tous ces travaux, la Ville de Saskatoon a prévu un budget de 65 millions de dollars. Ils proviendront notamment du Fonds de la taxe sur l'essence et du Programme d'amélioration économique des municipalités.