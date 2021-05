Un pas de plus vers le nouveau campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa

C’est un pas de plus vers la construction du nouvel hôpital , s’enthousiasme la vice-présidente exécutive et chef des finances de l’Hôpital d’Ottawa, Nathalie Cadieux, en entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau.

Le projet d’une superficie de 2,5 millions de pi2 sera installé sur la rue Carling, près du lac Dow, au pied du canal Rideau.

L’installation accueillera le centre de traumatologie, un programme de recherche en neurosciences et sera dotée de la technologie numérique la plus avancée afin que le personnel médical puisse y offrir les nouveaux traitements et services les plus efficaces , indique l’Hôpital d’Ottawa par voie de communiqué.

Cet hôpital est l’avenir des soins de santé. Une citation de :Katherine Cotton, présidente du Conseil des gouverneurs de l’Hôpital d’Ottawa, extrait d'un communiqué

L’édifice principal, qui hébergera l’urgence, les unités de soins et les cliniques externes, sera situé au sommet de l’escarpement, en face du lac Dow.

Un plan du futur campus Civic de Hôpital d'Ottawa Photo : Courtoisie/Hôpital d'Ottawa

La partie inférieure du terrain sera réservée à d’autres locaux cliniques, à des bureaux de médecin, à un stationnement à étages et à des édifices d’enseignement et de recherche, le tout étant relié à la station de train léger située à proximité.

Il ne faut pas oublier qu’en plus du service clinique, nous sommes un hôpital de recherche et d’enseignement. Ce sera au cœur du concept , prévient Mme Cadieux.

Influencé par la pandémie

La pandémie a eu un impact sur la façon dont a été pensé le nouveau campus Civic, bâti pour les 100 prochaines années, selon la vice-présidente exécutive de l'Hôpital d'Ottawa.

On voulait donc s’assurer que si on a une autre pandémie, on aura assez de flexibilité pour ajouter des lits, par exemple , dit-elle.

Nathalie Cadieux, vice-présidente exécutive et chef des finances de l'hôpital d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Les chambres y seront également toutes privées, ce qui devrait rehausser le niveau de contrôle des infections , ajoute-t-elle.

Encore plusieurs étapes

Si tout se passe bien, les travaux du nouvel établissement de santé devraient commencer dès 2024.

Ce printemps, l’Hôpital d'Ottawa a déjà soumis au ministère de la Santé de l’Ontario la phase 2 du processus de réaménagement de l’infrastructure.

Le coût du projet est estimé à 2,8 milliards de dollars. Le ministère de la Santé en assumera 2,1 milliards et le reste des fonds proviendront de la région, notamment d’activités de financement , explique l’Hôpital d’Ottawa.

Un plan du futur Hôpital d'Ottawa vu depuis son entrée principale Photo : Courtoisie/Hôpital d'Ottawa

Plusieurs étapes restent toutefois encore à franchir, notamment des discussions avec les gouvernements provincial et fédéral, mais aussi des consultations auprès des communautés qui seront desservies, soit les populations d’Ottawa, de l’est de l’Ontario, de l’ouest du Québec et du Nunavut, dans les prochains mois.

On va prendre les commentaires et on fera des modifications si le besoin est là , explique Mme Cadieux.

Avec les informations de Patricia Sauzède-Bilodeau