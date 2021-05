Correspondants à l’étranger : Radio-Canada annonce trois nominations

Radio-Canada a annoncé mardi que ses journalistes Azeb Wolde-Giorghis et Frédéric Arnould seront désormais correspondants à Washington. Le journaliste Raphaël Bouvier-Auclair troquera quant à lui la capitale américaine pour la capitale française et deviendra correspondant sur le Vieux Continent.

Ces nouvelles affectations commenceront en septembre prochain.

Azeb Wolde-Gorghis et Frédéric Arnould, des visages bien connus du Téléjournal de 21 h et 22 h à Montréal, sont également des piliers du diffuseur public avec plus de 20 ans de service. La première a couvert pendant cette période l’Europe, l’Afrique et les États-Unis, alors que le second – qui a une maîtrise en études canadiennes – a couvert surtout le Canada et les États-Unis.

Raphaël Bouvier-Auclair travaille quant à lui pour Radio-Canada depuis une dizaine d’années. Il a notamment été reporter national en Alberta et correspondant parlementaire à Ottawa.

[C]es nominations à nos bureaux de Washington et de Paris nous permettront de maintenir la qualité de notre couverture internationale sur le terrain. Notre présence à l’étranger est ce qui nous permet de porter un regard canadien et original sur le monde et de nous distinguer comme diffuseur public , a fait savoir Luce Julien, directrice générale de l’Information à Radio-Canada, par voie de communiqué.

Radio-Canada a également annoncé que Jean-François Bélanger et Yanik Dumont Baron, qui couvraient l’Europe, reviendront à Montréal à la prochaine saison.