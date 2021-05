Les femmes enceintes peuvent dorénavant se faire vacciner en Colombie-Britannique

Toutes les femmes enceintes âgées de plus de 16 ans peuvent dorénavant se faire vacciner contre la COVID-19 en Colombie-Britannique, annoncent les autorités de la santé.

J’espère qu’en sachant que le fait que le vaccin est sécuritaire et efficace à tout moment de la grossesse encouragera ces femmes à se faire vacciner , dit la Dre Deborah Money, de l’Hôpital pour femmes de la Colombie-Britannique.

Jusqu’à présent, 1 910 162 doses de vaccin ont été administrées à travers la province, dont 92 244 secondes doses.

Avec les doses de vaccin supplémentaires qui sont maintenant disponibles, nous accélérons la livraison du vaccin à travers la province pour qu’il soit administré le plus rapidement possible , écrivent la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, dans leur communiqué.

La Colombie-Britannique enregistre 697 nouvelles infections en 24 heures, ce qui porte le total de cas actifs à 7161, tandis que 10 961 personnes demeurent sous surveillance, indique le communiqué de la province.

Le nombre d’hospitalisations dues à des complications liées à la COVID-19 continue d’augmenter. Mardi, 486 personnes étaient hospitalisées, soit 12 de plus que la veille. Aux soins intensifs, le nombre de patients a toutefois légèrement baissé, passant de 176 à 173.

Les autorités de la santé déplorent également le décès d’une personne depuis lundi. Depuis le début de la pandémie, la COVID-19 a fait 1597 victimes.