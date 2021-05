Vaccin contre la COVID-19 : ce que vous devez savoir sur la deuxième dose en C.-B.

La Colombie-Britannique s’attend à recevoir plus d’un million de doses des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna en mai. Selon la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, ce grand nombre de doses pourrait permettre de raccourcir le délai entre la première et la seconde dose pour une partie de la population.

Voici ce que vous devez savoir pour obtenir votre seconde dose de vaccin en Colombie-Britannique.