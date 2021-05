Recours judiciaire contre les restrictions d'Ottawa aux demandeurs d'asile à la frontière

Dans un communiqué, l'ACAADR dit avoir mis en lumière de graves préjudices que les demandeurs d'asile qui ont tenté de chercher refuge au Canada ont subis depuis plus d'un an.

Elle soutient que [c]es demandeurs ont été refoulés à la frontière américaine pour attendre la fin de la pandémie sans peut-être jamais pouvoir revenir .

Le Canada a bien imposé des restrictions de déplacement aux demandeurs d’asile en mars 2020.

Or, selon l'Association, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, a indiqué quelques jours avant l’annonce de ces restrictions que le Canada ne refuserait pas les demandeurs d’asile, mais qu' ils seraient soumis à un examen de santé et à une quarantaine de 14 jours après avoir traversé la frontière .

Le ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

L'Association accuse Ottawa d'avoir mis en place des mesures pour renvoyer aux États-Unis les demandeurs d'asile qui arrivent à la frontière canadienne et que bien que ce retour soit censé être temporaire, la politique ne le garantit pas .

L'ACAADR a entamé cette procédure pour donner une voix aux personnes vulnérables pendant la pandémie qui cherchent la protection du Canada et qui font face à de graves conséquences lorsqu’elles sont renvoyées aux États-Unis à notre frontière. Une citation de :Maureen Silcoff, présidente de l’ACAADR

Le groupe d'avocats spécialisés souligne que le Canada ne tient pas compte de ses obligations internationales à l'endroit des réfugiés et qu'il ne protège pas ceux qui sont renvoyés dans les prisons américaines, où ils risquent d'être expulsés chez eux selon lui.

La frontière entre le Canada et les États-Unis à Fort Érié, en Ontario. Photo : Radio-Canada / .

Il rappelle que les étrangers qui sont renvoyés des États-Unis encourent la torture, la persécution, voire la mort dans leur pays d’origine.

Le moins que nous puissions faire pour ceux qui cherchent à obtenir l’asile à notre frontière est de nous assurer que nous respectons la loi, [ce qui] signifie qu'on ne peut leur refuser l'accès à une audience équitable dans notre système de protection des réfugiés. Une citation de :Lorne Waldman, président sortant de l'Association

L'Association souhaite que son recours puisse faire en sorte que les demandeurs d'asile soient autorisés à entrer au Canada des États-Unis et qu'ils soient traités comme les autres voyageurs pour lesquels Ottawa accorde une exception, c'est-à-dire les travailleurs essentiels, acteurs, athlètes, membres de famille de résidents permanents, entre autres.

Un demandeur d'asile interrogé par un agent de la GRC à la frontière canado-américaine. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Mme Silcoff explique au téléphone qu'il est urgent d'accorder une voix aux personnes vulnérables en situation précaire aux États-Unis et qu'il est possible de les accommoder en respectant les règles sanitaires encadrant les voyageurs au Canada.

Elle ajoute que le recours judiciaire de son association n'est pas lié à une récente défaite devant la Cour d'appel fédérale, qui a statué que l'entente sur les pays tiers sûrs n'était pas anticonstitutionnelle.

Aucune date d'audience n'a encore été fixée devant la Cour fédérale à Toronto, mais Mme Silcoff espère que les autorités canadiennes reviendront sur leur décision d'ici-là.

Dans un courriel, le bureau du ministre Bill Blair affirme qu'il serait inapproprié de commenter le recours, parce que le litige est maintenant devant les tribunaux.