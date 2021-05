Un nouvel album à l’horizon pour Radio Radio

La nouvelle chanson intitulée Over the top, présentée à la mi-avril, se veut un hommage à tout ce que les gens sont prêts à faire pour atteindre le succès et ce besoin d’avoir des sensations toujours de plus en plus fortes.

Et Radio Radio n’échappe pas à ce phénomène.

On veut être aimé, on veut avoir du succès… Qu’est-ce qu’on est prêt à faire pour atteindre ce succès-là? Est-ce qu’on est prêt à aller over the top? , illustre Gabriel L. B. Malenfant, chanteur du duo.

Le titre du morceau fait aussi un clin d’œil à un film du même nom des années 1980 mettant en vedette Silvester Stallone.

Le dernier album de Radio Radio, Light the Sky, date de 2016. Photo : Avec la gracieuseté de Radio Radio

Le matériel du nouvel album est déjà prêt depuis un peu plus d’un an. Toutefois, avec les répercussions de la COVID-19, le projet avait été mis en pause.

Selon Gabriel L. B. Malenfant, les chansons présentes sur l’album À la carte ont toutefois bien vieilli et demeurent actuelles.

La thématique de la toune [Over the top] puis des tounes [de l’album] sont assez générales, applicables et extrapolables dans différents contextes. Ça fait que ce n’est jamais précis à un événement spécifique. Souvent, c’est une thématique qui traverse le temps , dit-il.

Radio Radio en temps de pandémie

Depuis sa formation en 2007, le groupe a voyagé aux quatre coins du monde pour se produire à l'occasion de toutes sortes d’événements.

Comme avec leurs homologues du milieu artistique, les membres de Radio Radio font actuellement face à de multiples restrictions sanitaires qui ne permettent pas les tournées.

Je pense que la quarantaine, c’est comme l’opposé de la tournée , dit Gabriel L. B. Malenfant. Entre être chez toi et être devant de grandes foules, c’est vraiment une autre échelle d’énergie et de partages.

On a hâte aux spectacles , affirme pour sa part Jacques Alphonse Doucet. Cet été, idéalement, ou au moins à l’automne, on devrait pouvoir faire des spectacles et voyager un peu.

Jacques Alphonse Doucet et Gabriel L. B. Malenfant. Photo : Radio-Canada

En attendant les sorties culturelles, les admirateurs du duo peuvent aussi écouter la chanson Deux langues, un morceau sur le bilinguisme issue du concours Paroles d’Immersion propulsé par l’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI).

L’album À la carte de Radio Radio sera pour sa part disponible partout le 12 novembre prochain.

Avec des renseignements de Marie Andrée Leblond.