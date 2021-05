EN DIRECT : Une levée des mesures sanitaires en trois étapes pour la Saskatchewan

Le premier ministre Scott Moe souligne toutefois qu'il ne s'agit pas tant d'un plan de réouverture que d'un plan pour encourager la population à aller se faire vacciner et à continuer de suivre les mesures sanitaires en place .

Le gouvernement précise également que les gestes barrières de base comme le port du masque ou le lavage régulier des mains resteront de mises jusqu’à nouvel ordre.

Étape 1

Cette étape commencera trois semaines après que 70 % des personnes de 40 ans et plus aient reçu leur première dose de vaccin et que l’admissibilité à la vaccination sera élargie aux plus de 18 ans.

L’étape 1 permettra notamment la réouverture des bars et des restaurants avec six personnes maximum par table et deux mètres de distance entre les tablées.

Elle permettra également aux lieux de culte d’accueillir 30 % de leur capacité d'accueil ou jusqu’à 150 personnes.

Les entraînements de groupe dans les gyms pourront reprendre en assurant trois mètres de distance entre les participants.

Les rassemblements privés seront quant à eux limités à 10 personnes en intérieur et en extérieur. Pour les rassemblements publics, ils seront limités à 30 personnes en intérieur et à 150 en extérieur.

Étape 2

Cette étape commencera trois semaines après que 70 % des personnes de 30 ans et plus aient reçu leur première dose de vaccin et qu’au moins trois semaines se seront écoulées depuis le lancement de l’étape 1.

Les restaurants et les bars ne seront plus soumis à un nombre de personnes maximum par table, mais la distance de deux mètres et le plexiglas entre les tablées devront être maintenus.

Les lieux de culture et de divertissement tels que les bibliothèques, les galeries d’art ou les salles de bingo pourront à nouveau ouvrir au public, et ce jusqu’à une limite de 150 personnes.

Les restrictions pour les activités sportives des jeunes et des adultes seront levées.

Les rassemblements privés seront limités à 15 personnes et les rassemblements publics intérieurs et extérieurs seront limités à 150 personnes.

Les services de vente et de soins ne seront plus soumis à un nombre limité de clients, mais ces services devront s’assurer que la distanciation physique y est maintenue.

Étape 3

Cette étape commencera trois semaines après que 70 % des personnes de 18 ans et plus aient reçu leur première dose de vaccin et qu’au moins trois semaines se seront écoulées depuis le lancement de l’étape 2.

La plupart des mesures sanitaires seront levées lors de la mise en place de cette étape.

Une réouverture dès la fin mai

Selon les estimations de la province, la première étape du relâchement des mesures pourrait débuter durant la dernière semaine du mois de mai. La deuxième serait pour la troisième semaine de juin et la dernière s'opérerait durant la deuxième semaine de juillet.

Les autorités sanitaires continueront cependant à surveiller le nombre d'hospitalisations. Elles pourront ainsi mettre sur pause le plan de réouverture afin de diminuer la pression sur les centres de soins intensifs.

Le gouvernement affirme que les détails seront dévoilés au cours des prochains mois en fonction de l’évolution de la situation.

Le gouvernement affirme également que la vaccination demeurera sa priorité.