Charlotte Cardin en tête du classement Billboard des albums canadiens

Une dizaine de jours après sa sortie, le premier album de Charlotte Cardin, Phoenix, trône en tête du classement Billboard des albums les plus vendus au Canada, devant Justice, de Justin Bieber, et The Highlights, de The Weeknd.

Future Nostalgia, de la chanteuse britannique Dua Lipa, se classe quatrième de ce palmarès établi à partir des chiffres de vente des albums, mais aussi de leur nombre d'écoutes en ligne.

L’artiste québécoise Charlotte Cardin occupe également la cinquième place du classement Billboard des chansons numériques les plus vendues grâce à Anyone Who Loves Me.

Elle est devancée par Save Your Tears, de The Weeknd, Astronaut In the Ocean, du rappeur australien Masked Wolf, Peaches, de Justin Bieber, et Levitating, de Dua Lipa.