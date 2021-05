La Ville de Regina propose aux résidents d’adopter un égout fluvial

La Ville de Regina lance une campagne citoyenne pour aider à nettoyer et entretenir les 22 000 grilles d’égouts fluviaux de la ville.

Adoptez un égout fluvial est une campagne originale qui consiste à demander aux Réginois de s’approprier une grille d’égout, lui donner un nom puis d'en faire l'entretien.

Le directeur général des Services aux citoyens, Kim Onrait, affirme que l’initiative est une bonne façon de mettre à l’œuvre les résidents.

En adoptant et en entretenant un égout fluvial, les résidents contribuent à protéger les propriétés publiques et privées des inondations dans les rues et à protéger la qualité de l'eau, en empêchant les débris de se déverser dans le ruisseau Wascana , explique M. Onrait.

Le directeur des systèmes d’eau et des services environnementaux de la capitale provinciale, Kurtis Doney, ajoute aussi que cette joyeuse campagne va permettre aux résidents de sortir profiter du beau temps tout en s'occupant de leur communauté.

M. Doney demande aux Réginois de ne pas faire de marque sur les grilles des égouts, puisque le matériel utilisé pourrait pénétrer dans les égouts fluviaux.

Une carte interactive montrant tous les égouts prêts à être adoptés est disponible sur le site Internet de la Ville.

Si un résident est intéressé par la démarche, il lui suffit de donner ses coordonnées, nommer l’égout fluvial et choisir une période d’adoption de un, deux ou cinq ans. Chaque citoyen peut adopter plusieurs égouts s’il le souhaite.

Pour rendre la campagne encore plus amusante, la Ville organise un grand concours pour le meilleur prénom d’égout trouvé. Les 10 meilleurs seront choisis par les résidents à travers un vote et la Ville accordera trois prix allant de 75 $ à 250 $.

Selon le site Internet de la Ville, le meilleur moment pour entretenir un égout est avant ou après une forte pluie, avant que la neige ne fonde et lorsque les arbres commencent à perdre leurs feuilles.