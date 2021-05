COVID-19 : une nouvelle clinique de dépistage bien accueillie à Plessisville

À l’ouverture, une vingtaine de personnes faisaient déjà la file devant l’établissement.

Avec 14 infections par 100 000 habitants, Plessisville fait partie des secteurs les plus touchés par la pandémie au Centre-du-Québec. Le maire Mario Fortin se réjouit de l’arrivée de cette ressource.

C’est très sérieux, on sait que les variants sont beaucoup plus contagieux et qu’une personne peut en infecter plusieurs. Ça peut empêcher des gens de travailler, des enfants d’aller à l’école, et surtout rendre des personnes très malades. C’est donc important de se faire dépister.

Des citoyens ont témoigné leur inquiétude quant à la propagation effrénée du virus dans leur secteur. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a décidé de déployer ce service après avoir vu des lumières rouges quant au taux de dépistage. Selon des données de l’Institut national de santé publique (INSPQ), 48 % des citoyens de la région présentant des symptômes de la COVID-19 omettent de se faire dépister.

C’est une très bonne idée d’avoir implanté une clinique à Plessisville, je suis bien d’accord avec ça. Beaucoup de résidents ici n’ont pas de véhicules pour voyager, c’est bien mieux pour eux , a indiqué un Plessisvillois rencontré sur place.

D'après les informations de Jean-François Dumas