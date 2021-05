Un comité d'experts pour tenter d'apaiser les craintes au sujet du REM de l'Est

C’est l'ingénieure Maud Cohen, PDG de la Fondation du CHU Sainte-Justine, ex-présidente de la Coalition avenir Québec et ex-présidente de l'Ordre des ingénieurs, qui dirigera ce groupe composé de sept femmes et huit hommes aux horizons divers qui se réuniront sur une base mensuelle.

On y trouve notamment des professeurs de design ou d’urbanisme, des architectes, des représentants de l'organisme exo, de l’organisme Vivre en Ville, du Partenariat du Quartier des spectacles, du Technopole Angus, de même que des représentants du ministère des Transports et du Service de l’urbanisme et de la mobilité à la Ville de Montréal.

Je suis persuadée que cet exercice permettra de rallier les citoyens et les parties prenantes autour du design architectural du réseau du REM de l'Est et autour de son intégration architecturale harmonieuse dans le tissu urbain. Une citation de :Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole

C’est le cabinet d’architectes Lemay qui prend le relais des firmes Daoust Lestage et STGM, pour ce qui est de l'intégration architecturale. Selon le Journal de Montréal, ces dernières auraient jeté l’éponge l’hiver dernier, de peur d’être associées à un projet qui viendrait défigurer le boulevard René Lévesque.

La transparence pour répondre aux craintes

En effet, plusieurs craignent que les piliers de béton et le passage des trains aux deux minutes ne viennent nuire à l'artère, de même qu'à ses occupants. CDPQ Infra affirme qu’elle ne peut recourir à un tunnel souterrain dans cette portion du centre-ville étant donné qu’il est déjà occupé par le métro, l’autoroute Ville-Marie, ainsi que par des réseaux d’eau et de communication.

Le comité d'experts aura justement accès à ces études qui seront ensuite rendues publiques comme tous les documents auxquels le comité aura eu accès. Ses recommandations seront aussi dévoilées à la population d'ici la fin de l'année.

Le comité et la firme Lemay auront tous les moyens afin de contribuer à l’élaboration d’une vision architecturale de haut niveau et de calibre mondial et surtout un cadre architectural qui sera prescriptif et imposé à tous les soumissionnaires de ce projet. Une citation de :Harout Chitilian, VP affaires corporatives et développement chez CDPQ Infra

Les recommandations du comité alimenteront aussi la consultation publique qui débutera dans les prochains jours et qui s'étalera tout au long de l'année 2021, jusqu'à ce que le dossier soit remis au BAPE, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, en 2022.

Plus de détails suivront.