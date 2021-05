Le Manitoba ajoute des zones de vaccination prioritaires à Winnipeg

Les personnes de 18 ans et plus qui habitent dans trois quartiers supplémentaires de Winnipeg peuvent désormais obtenir un vaccin contre la COVID-19. Certaines personnes qui travaillent dans ces quartiers sont aussi admissibles.

Les nouvelles zones prioritaires à Winnipeg sont les secteurs de River East Sud, Saint-Vital Nord et Seven Oaks Est.

Elles s’ajoutent aux secteurs suivants : Inkster Ouest, Fort Garry Sud, Seven Oaks Ouest, secteur est du centre-ville, Point Douglas Sud, Inkster Est, Point Douglas Nord et secteur ouest du centre-ville.

Dans toutes les zones, les résidents de 18 ans et plus et les personnes qui y travaillent avec le public peuvent prendre rendez-vous dès aujourd’hui pour être vaccinés.

La province ajoute trois zones aux secteurs géographiques privilégiées pour la vaccination à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Parmi les travailleurs admissibles figurent les employés des écoles et des garderies, de l’alimentation, des épiceries, des stations-service, des restaurants ou des banques alimentaires ainsi que les inspecteurs de la santé publique.

Par ailleurs, tous les adultes qui vivent ou travaillent dans le territoire de l’Office régional de la santé du Nord ainsi qu’à Churchill, dans le nord de la province, sont admissibles à la vaccination. À cela, il faut ajouter les habitants de Powerview-Pine Falls, une communauté située à 120 km au nord-est de Winnipeg.

Les habitants de l’est de Brandon, la deuxième ville en importance du Manitoba, et de son centre-ville sont aussi admissibles à la vaccination.