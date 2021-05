COVID-19 : 5 morts supplémentaires à Ottawa et 4 en Outaouais

Trois des quatre décès ont eu lieu au domicile des personnes infectées, tandis que le quatrième vivait au centre d'hébergement Vigi de l'Outaouais.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais fait état de 48 hospitalisations en Outaouais, dont huit personnes se trouvent aux soins intensifs.

Le nombre total de cas en Outaouais est maintenant de 11 429 depuis le début de la crise sanitaire, dont 412 cas sont toujours actifs.

En ce qui a trait à la vaccination, l’Outaouais compte 155 055 doses administrées.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais fera le point sur la situation lors d’un point de presse mercredi, en début d’après-midi.

Ottawa sous la barre des 100 nouveaux cas

Du côté d'Ottawa, le nombre de nouveaux cas est passé sous la barre des 100 pour la première fois depuis le 24 mars dernier. Santé publique Ottawa (SPO) rapporte 94 nouvelles infections, ce mardi.

Le nombre de cas actifs est de 1777, soit une baisse de 135 cas.

Les hospitalisations ont également diminué de six personnes en comparaison à la journée de lundi. Le total est maintenant de 101, selon SPOSanté publique Ottawa , dont 28 patients sont actuellement aux soins intensifs.

En revanche, le nombre de décès liés à la pandémie est en augmentation. On dénombre cinq victimes supplémentaires, pour un total de 515 morts depuis plus d'un an.

Plus de détails à venir...