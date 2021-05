L'Abitibi-Témiscamingue passera au jaune le lundi 10 mai

Le premier ministre François Legault en a fait l'annonce en conférence de presse mardi après-midi.

Les principaux changements pour le passage en zone jaune sont la possibilité de se réunir à deux bulles familiales, la levée du couvre-feu et la réouverture des bars.

Le port du masque ne sera plus obligatoire en classe pour les élèves du primaire et du secondaire. Il demeure toutefois obligatoire lors des déplacements dans les espaces communs, sur le terrain de l'école et dans le transport scolaire.

Dans les restaurants, les membres de deux bulles familiales différentes pourront être assis à une même table.

La zone jaune permet également des funérailles jusqu'à 50 personnes et des lieux de culte accueillant 250 personnes.

Dans les RPA et CHSLD, les résidents pourront accueillir deux proches aidants à la fois, pour un maximum de quatre par jour.

Le masque pourra également être retiré une fois assis dans une salle de spectacle ou de cinéma.