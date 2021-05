Santé Canada a donné le feu vert à l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech pour les adolescents de 12 à 15 ans. Avec cette autorisation, Québec souhaite élargir sa campagne aux jeunes en leur donnant une première dose cet été. Si les plus jeunes sont soumis à la décision parentale, les adolescents de 14 ans et plus auront leur mot à dire sur la vaccination.