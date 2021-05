Samsung cesse les mises à jour sur ses Galaxy S8 et S8+

Les propriétaires de téléphones intelligents Galaxy S8 et S8+ devront se contenter de la version actuelle du système d'exploitation, Android 9 Pie, car ces appareils ne recevront dorénavant plus de mises à jour, selon ce que rapportent plusieurs médias.

Lancés il y a quatre ans, les Galaxy S8 et S8+ ont connu un grand succès, en particulier en précommande, enregistrant les meilleurs chiffres de vente du géant sud-coréen à cette époque (30 % plus élevés que pour le Galaxy S7).

L’arrêt des mises à jour n’est toutefois pas une surprise pour les propriétaires de ces appareils. L’entreprise avait troqué ses correctifs mensuels pour des mises à jour trimestrielles l’an dernier, un signe qui ne ment pas.

Les plus anciens téléphones intelligents à recevoir des correctifs mensuels sont les Galaxy S10. Les S9 et S9+ sont pour leur part passés aux mises à jour trimestrielles. Les modèles S8 Lite et S8 Active, lancés un peu plus tard que ses grands frères S8 et S8+, reçoivent également des correctifs aux trois à six mois.

Le Samsung Galaxy S8 était le premier téléphone doté de la technologie Bluetooth 5. Photo : Samsung

Samsung fait tout de même bonne figure pour la longévité de ses appareils, comparativement à d’autres entreprises qui utilisent également Android. La première génération de téléphone Pixel de Google, sortie tout juste six mois avant les S8, n’est plus prise en charge depuis l’automne 2019.

La dernière mise à jour de sécurité pour les Galaxy S8 et S8+ a été déployée le 16 avril dernier.