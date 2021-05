Les élèves du primaire de retour à l'école lundi prochain en Outaouais

En Outaouais, la situation s’est améliorée quand on regarde le nombre de cas, mais ça reste très fragile. Donc tout ce qu’on fait, c’est de rouvrir les écoles primaires dans tout l’Outaouais , a expliqué le premier ministre Legault, en point de presse, mardi.

La pandémie semble fléchir dans la région depuis plusieurs jours, mais les hospitalisations continuent d’inquiéter le gouvernement. Mardi, les autorités de santé publique rapportaient 32 nouveaux cas en Outaouais, un nombre qui reste sous la barre des 100 nouveaux cas quotidiens depuis le 23 avril.

Le premier ministre du Québec, François Legault (archives). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Contraints de suivre leurs cours à distance depuis le 1er avril, pour Gatineau et la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais et depuis le 15 avril, dans le reste de l’Outaouais, les élèves du primaire seront donc de retour à l’école à partir de lundi.

Dans la grande région de Québec, elle aussi placée dans la même situation d’urgence que l’Outaouais, plusieurs centaines d’élèves du primaire ont déjà regagné l’école, lundi, après un mois à la maison.

Les MRC Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau et de Papineau en zone rouge

Le premier ministre a également annoncé un relâchement des mesures spéciales d’urgence dans les MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau et de Papineau qui passeront en zone rouge à compter du 10 mai.

Dans ces deux MRCMunicipalité régionale de comté , les élèves du secondaire retourneront à l’école, à temps plein pour le secondaire 1 et 2 et en alternance pour les autres élèves, les commerces non essentiels pourront rouvrir leurs portes et le couvre-feu passera de 21 h 30 à 5 h.

Aucun autre changement dans le reste de l'Outaouais

En revanche, pour les élèves du secondaire du reste de l’Outaouais, il faudra donc encore patienter, tout comme le reste de la population soumis aux mesures spéciales d’urgence.

Celles-ci restent en vigueur partout sauf dans les MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau et de Papineau et sont donc une nouvelle fois prolongées sans qu'aucune date ne soit avancée quant à leur levée.

Cela signifie que, jusqu’à nouvel ordre, le couvre-feu y est maintenu de 20 h à 5 h du matin, mais aussi que les cinémas, les salles de spectacles et les musées, ainsi que des commerces jugés non essentiels, restent fermés.

Bien que certains d’entre eux aient demandé de pouvoir rouvrir leurs terrasses, les restaurants sont toujours limités à la livraison et à la vente à emporter. Les commerces qui restent ouverts ne peuvent, quant à eux, vendre que des produits essentiels.

Je sais qu’on est tannés, on est tous tannés, mais ça regarde bien pour l’été. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Au départ, seules la Ville de Gatineau et la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais devaient être soumises à cette pause, qui ne devait durer que jusqu’au 12 avril.

À noter également que selon les mesures en place, la limite dans les lieux de culte est réduite à 25 personnes et les activités extérieures de sport ou de loisirs ne sont permises qu’avec les personnes résidant à la même adresse ou par groupe de huit personnes respectant la distanciation.

